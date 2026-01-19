Maquillaje de San Valentín: 5 tonos de labial rojo que debes lucir en un makeup romántico

San Valentín se encuentra cada vez más cerca y nosotras ya sentimos en el ambiente ese toque de romance que tanto caracteriza al Día del Amor y la Amistad. Por supuesto que el mundo de la belleza y la moda también comienza a sentir su poder; por ello no es raro ya comenzar a ver las primeras propuestas de diseños de uñas románticos o las ideas de outfits para llevar a una cita con tus amigas o tu pareja.

El maquillaje no se iba a quedar atrás y, dentro de las tendencias de colores, 5 son los tonos de labial rojo que se están posicionando como las grandes propuestas para apostar por un maquillaje de San Valentín refinado, elegante, femenino y sumamente romántico. ¡Córrele a tu cosmetiquera a ver si ya los tienes!

Rojo clásico

El rojo clásico es un labial que debes tener en tu kit sí o sí, pues es el básico por excelencia que combina con todo. Su equilibrio entre tonalidades frías y cálidas lo convierte en la opción perfecta para lucir sobre la gran mayoría de tonos de piel.

Es sofisticado y el biel perfecto para acompañar cualquier ocasión, desde un evento casual hasta algo más elegante como una cena romántica.

Rojo cereza

Este labial se caracteriza por contar con una subtonalidad rosada, por lo que es el color favorito de aquellas que quieren agregar un toque juvenil y fresco a su look. También es un tono muy versátil que puede adaptarse a diversos estilos o propuestas de maquillaje. Aunque luce bien a cualquier hora del día, los eventos matutinos ayudan a que resalte mucho mejor sobre la piel.

Rojo vino

Intenso, profundo, elegante y sexy, el rojo profundo es el color que necesitas si lo que buscas es seducir con elegancia. Este tono es gran aliado de los looks de noche, por lo que será el compañero perfecto para una cena a la luz de las velas con tu persona especial.

Rojo frío

Este color se compone de subtonalidades azules o moradas, por ello es un color que favorece principalmente a las pieles frías. Es un tono que asociamos con la feminidad y la elegancia; no es tan profundo como el vino, pero también logra jugar con la sensualidad.

Rojo frambuesa

El labial rojo frambuesa es un tono sumamente versátil que acompaña a la perfección cualquier tipo de maquillaje, desde los estilos naturales hasta algo más elaborado como un smokey ligero. Para aquellas amantes de los labios con color pero de acabado natural, este es el tono indicado, pues es llamativo pero sin llegar a ser demasiado intenso.

El labial rojo llega este mes para acompañar los looks más románticos de la temporada. Si estabas buscando tonos que se adecuaran a la perfección a tu maquillaje de San Valentín. Si aún no son parte de tu colección de pintalabios, ¡corre a tu tienda de belleza favorita a conseguirlos!