Margot Robbie presume el corte de pelo rizado que adelgaza la cara y estará de moda todo el 2026

Si estás pensando en un cambio de look que favorezca tu cara y te inspire, las ondas suaves como los de Margot no van a desaparecer en 2026.

Enero 27, 2026 • 
Karen Luna
Margot Robbie.jpg

Getty Images

Si hay algo que nos tiene obsesionadas en este inicio de 2026, es la nueva forma en que Margot Robbie está llevando su pelo; con ondas y rizos naturales que enmarcan su rostro, mientras lo hacen lucir más estilizado. La actriz decidió mostrar esta textura durante la promoción de Wuthering Heights (su próxima película), que desde que salió a la luz, ya están hablando de este look.

Y sí: aunque Robbie no haya anunciado formalmente que “este corte será el hit de 2026”, su estilo actual encaja perfectamente con lo que los expertos en belleza y hairstylists predicen para este año, donde las texturas naturales, las ondas suaves y los cortes con movimiento vienen con todo.

Un look natural que redefine el rostro

En sus apariciones más recientes, Margot ha lucido rizos sueltos y ondas que caen alrededor de su cara, muchas veces con un peinado half-up (mitad recogido, mitad suelto) que enmarca los pómulos y crea un efecto de cara más delgada.

Este tipo de textura no solo está captando miradas por cómo se ve en alfombras o eventos, sino porque se alinea con un movimiento que celebrar la textura natural del pelo, en lugar de esconderla con planchas o alisados.

Celebrity Sightings In Los Angeles - January 26, 2026

Getty Images

¿Por qué suma “adelgazamiento” visual?

No hay fórmula mágica, pero los estilistas coinciden en que las ondas suaves y los rizos definidos pueden “contornear” el rostro (sobre todo si tienen mucho movimiento y quedan alrededor de la línea de la mandíbula o los pómulos), lo que da una ilusión óptica de facciones más delgadas.

Margot Robbie está redefiniendo su belleza este 2026 luciendo un estilo más romántico y auténtico, su pelo con ondas naturales es parte esencial de esa narrativa. Este corte no solo se ve actual, sino que también se siente fácil de usar fuera de las alfombras rojas.

Cortes de pelo cabello rizado
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
