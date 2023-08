Naomi Watts habla de cómo cuidar la piel en la menopausia

“A lo largo de mi carrera como actriz, he superado tsunamis y me he encontrado cara a cara con King Kong. Pero nada me preparó para la menopausia temprana”, confesó Naomi Watts el año pasado. Con esa declaración, la actriz se sumó a lista de celebridades que han hablado abiertamente de la menopausia, tal como también lo han hecho Penélope Cruz, Salma Hayek o Courtney Cox.

Al respecto, la intérprete británica de 54 años contó cómo se presentaron los cambios: “Me despertaba en medio de la noche, empapada en sudor. Mi piel estaba seca y con picazón. Mis hormonas estaban por todas partes. Recuerdo sentirme tan confundida y sola, como si no tuviera control sobre mi propio cuerpo”. El tema, del que pocas veces se habla abiertamente, se suma al concepto Edadismo, el cual, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se refiere a la forma de pensar (estereotipos), sentir (prejuicios) y actuar (discriminación) con respecto a los demás o a nosotros mismos por razón de la edad.

Si bien, la menopausia es una fase natural en el desarrollo de todas las mujeres que, normalmente, se afronta de manera individual y en silencio, sin el apoyo de doctores ni el beneficio de desarrollos científicos. Es momento de abordar los cambios con otra actitud.

Desde el año 2000, cada 18 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Menopausia. En México, esta etapa se presenta a los 47.6 años, en promedio, y puede durar de 7 a 9 años.

Sobre los tratamientos actualmente disponibles, la doctora Jewel Kling, presidenta de la División de Salud de la Mujer de Mayo Clinic en Scottsdale, Arizona, comenta: “En ocasiones, escuchamos la pregunta’, ¿debo tratar los sofocos o la sudoración nocturna’ y la respuesta para muchas mujeres puede ser: ‘¡Sí!’” y afirma: “Las mujeres no tienen por qué simplemente hacerse fuertes. Pueden recibir ayuda”. Debido a cambios hormonales en el cuerpo de la mujer, no sólo el cuerpo de la mujer experimenta cambios, también la piel requiere cuidados especiales.

De hecho, esa fue la razón por la que Naomi Watts lanzó su propia línea de tratamientos faciales. Las principales características de una piel durante la menopausia son:

Resequedad: Debido a la disminución de estrógeno, la capacidad de la piel para retener la humedad se reduce, lo que puede llevar a una piel seca, áspera y con sensación de tirantez; debido a que la piel pierde su elasticidad a causa de la deshidratación.

Arrugas y líneas finas: La pérdida de colágeno y elastina, proteínas esenciales para la elasticidad y firmeza de la piel, puede provocar la aparición de arrugas y líneas finas.

Pérdida de elasticidad: La falta de estrógeno también puede contribuir a la pérdida de elasticidad de la piel, lo que puede hacer que se vea menos firme.

Sensibilidad cutánea: Algunas mujeres pueden experimentar una mayor sensibilidad en todo el cuerpo durante la menopausia, lo que puede hacerla más propensa a la irritación y el enrojecimiento.

Aunque la menopausia no es algo que se pueda evitar, si es posible tratar los cambios. Recuerda que cada mujer puede experimentar la menopausia de manera diferente, y los cambios en la piel pueden variar de una persona a otra. Por eso, adoptar hábitos de cuidado de la piel saludables y mantener una buena salud en general puede ayudar a mitigar algunos de los efectos.