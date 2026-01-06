Nicole Kidman regresa a sus ondas naturales: 5 cortes de pelo modernos que rejuvenecen si tienes pelo rizado

Nicole Kidman ha vuelto a demostrar que el pelo también es una forma de expresión personal y es que recientemente, la actriz fue vista en Sídney luciendo su melena rubia con su textura de pelo natural.

De esta forma, evocando a su estilo noventero que tanto la caracterizó y se convirtió en su identidad estética, Nicole dejó ver una vez más su pelo rizado demostrando que este estilo no solo es favorecedor sino altamente rejuvenecedor.

Si tú, como Nicole, cuentas con la fortuna de tener una melena abundante y con ondas naturales, descubre los cortes de pelo modernos que más favorecen a esta textura capilar.

Corte en capas largas

La melena rizada luce perfectamente bella cuando se lleva larga. Una opción para hacer que nuestros chinos resplandezcan sin llegar a estilos muy cortos es apostando por agregar capas largas en nuestro corte.

Estas no solo favorecen una apariencia rejuvenecedora, sino que logran darle movimiento y cuerpo a la melena, logrando un acabado natural con textura visible y apariencia romántica. Este suele ser el corte favorito de la actriz, quien en su más reciente aparición, incluso apostó por algunos mechones en la frente, logrando enmarcar su rostro.

Nicole Kidman presume de nuevo sus rizos. Getty Images

Long bob rizado

Si estás buscando un cambio elegante sin comprometer tanto el largo de tus chinos, el long bob rizado es la opción que te encantará. Este corte se caracteriza por llegar ligeramente por debajo de la mandíbula o alcanzar una longitud a la altura de los hombros. Aunque normalmente, en una textura más lacia, su casi recta, para su versión rizada trabaja con capas suaves que buscan aportar ligereza, evitando así el temido y molesto “efecto casco”.

Este es un corte que favorece a mujeres con rostro ovalado y alargado así como a texturas con rizos muy definidos u ondas muy marcadas.

Corte shag

El shag se ha convertido en un gran aliado para resaltar la belleza de los rizos naturales. Este corte favorecedor y juvenil se caracteriza por agregar capas desestructuradas que aporten un aire desenfadado y rebelde sobre la melena, propiciando el volumen natural sin excesos.

Si tus rizos son muy cerrados, este corte quedará perfectamente en tu melena, pues ayuda a romper la rigidez de cualquier otro estilo mientras logras transmitir una imagen actual, fresca y muy relajada.

Corte midi

Si estás buscando un corte que logre un volumen equilibrado, el corte midi será una gran opción para tu melena con ondas. Su longitud es media, por lo que suele llegar a la altura de los hombros, generando un contorno armonioso y no pesado. Aunque favorece a casi cualquier tipo de pelo, se recomienda llevar sobre rizos finos, pues al no apostar por la composición de capas, cuando el pelo es muy denso puede generar el “efecto casco”.

Corte pixie

Si lo tuyo son los cortes arriesgados y estás buscando una forma de refrescar tu imagen de forma sofisticada, el pixie se convertirá en tu mejor amigo.

Este corte pertenece a la familia de los cortes cortos, y aunque su estructura suele ser “pegada” a la coronilla, apostar por longitud en la parte superior, así como en los laterales, ayudará a lograr un estilo que favorezca la apariencia de tus rizos.

Este estilo es una apuesta segura para aquellas que buscan algo que dote de mucha elegancia, pues por excelencia, este es un corte que ayuda a estilizar el rostro, el cuello y la zona de la clavícula, pero también para aquellas que cuentan con rostros pequeños o las que buscan afinar sus rasgos.

Que Nicole Kidman haya regresado a sus ondas naturales es la confirmación de que el pelo rizado es sumamente elegante y un gran aliado para lucir una imagen fresca, moderna y profundamente rejuvenecedora. Si cuentas con la fortuna de tener esta misma textura capilar, no dudes en apostar por alguno de estos cortes de pelo y dile ‘sí’ a la melena con rizos.