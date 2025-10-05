¡No es tinte! Salma Hayek reveló el sencillo truco con el que cubre sus canas

Salma Hayek se ha consolidado como un icono de belleza y elegancia en Hollywood, y es que la actriz no solo destaca por su talento, también por su impecable estilismo y gran sentido de la moda.

A sus 59 años, la actriz originaria de Veracruz sigue siendo una inspiración por su belleza natural y elegancia atemporal, y que a pesar de llevar canas en su hermosa melena, ha sabido lucirlas con elegancia.

El secreto de Salma Hayek para cubrir las canas sin tinte

Recientemente, la actriz mexicana que está casada con el empresario François-Henri Pinault, confesó que uno de sus mayores secretos para mantener su larga melena saludable, es evitar los tintes, ¿pero cómo le hace para cubrir las canas cuando asiste a las alfombras rojas?

La actriz y empresaria aseguró que tiene un tip muy simple para cubrir las canas sin tener que recurrir a los tintes que le dañan el pelo o a tratamientos capilares costosos, pues solo necesita de un producto que casi todas tienen es su cosmetiquera: la máscara de pestañas.

“No me tiño el pelo. Si decides no teñirte el pelo y tienes canas como yo... uso rímel”, comentó la mexicana durante uno de los videos de la serie “Secretos de Belleza” de Vogue, donde también compartió algunos detalles de su rutina de belleza.

En el video, se puede ver a Salma aplicando un poco de máscara para pestañas en la base de la raíz a de las canas, para disimular el tono canoso y dar un color más oscuro, demostrando que un simple producto de belleza, puede tener una doble función.

Las inseguridades de Salma Hayek

A pesar de que Salma también es admirada por su cuerpo, la actriz ha revelado en varias ocasiones que sufre del síndrome del impostor, lo que le causa cierta inseguridad a la hora de hacer fotografías en traje de baño.

Sin embargo, pierde el miedo y se anima a hacer estas atrevidas sesiones de fotos para mandar un mensaje de resiliencia a las mujeres, para que acepten su belleza natural.

