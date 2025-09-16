¿Por qué el flequillo Birkin rejuvenece? 5 cortes de pelo para mujeres de 40 con los que va bien

Si hay un estilo que nunca pasa de moda, es el flequillo Birkin, ese fleco largo, ligeramente despeinado y con aire effortless que inmortalizó la actriz y cantante Jane Birkin en los años 70. Este estilo no solo aporta frescura y naturalidad, sino que además rejuvenece el rostro al suavizar nuestros rasgos y darle un toque muy femenino (y desenfadado) a cualquier corte de pelo. Lo mejor de este estilo es que se adapta a diferentes texturas, longitudes y melenas, convirtiéndolo en el aliado y compañero perfecto de estos cinco cortes de pelo que son ideales para mujeres de 40.

Corte bob francés con flequillo Birkin

El bob francés, además de ser sofisticado y fácil de mantener, aporta un aire juvenil cuando se combina con un fleco, especialmente si se apuesta por el flequillo Birkin, el cual ayuda a disimular nuestros rasgos, logrando enmarcar el rostro y aportando frescura inmediata. Este combo es la combinación perfecta para aquellas que desean un cambio de imagen delicado y elegante.

Shag con capas suaves

El corte shag, con su aire setentero, es el compañero perfecto de este flequillo, pues es su contemporáneo. Las capas ligeras que componen el shag van a añadir movimiento y volumen a la melena, logrando que las mujeres que lo usen proyecten una imagen moderna y rejuvenecedora.

Melena recta XL

Si lo tuyo son los cortes vintage, pero que se vean modernos y frescos, apostar por lucir un corte recto sobre una cabellera larga es la opción correcta para acompañar un flequillo Birkin. Este fleco funciona perfectamente en melenas largas, aportando un contraste encantador entre lo pulido del largo y lo desenfadado del copete; gracias a su composición, este corte equilibra y alarga visualmente el rostro.

Corte mariposa

El butterfly cut es la tendencia del año y llevarlo con el flequillo Birkin es la opción perfecta para un look versátil y favorecedor, especialmente en mujeres de 40 años en adelante. Gracias a la estructura del corte, podemos lucir un rostro enmarcado especialmente con el fleco, pues este aporta un aire juvenil y delicado.

Lob degrafilado

Por sí solo, el lob es un corte sumamente elegante y sofisticado; cuando lo combinamos con la textura degrafilada y el fleco Birkin, lograremos un look altamente transformador. Su estilo natural y despreocupado se adapta a distintos cortes de pelo, logrando rejuvenecer sin necesidad de hacer cambios drásticos, convirtiéndolo en el look ideal para mujeres que desean proyectar una imagen fresca y elegante.

El flequillo Birkin es la prueba de que un detalle pequeño como el copete puede transformar por completo nuestro look. El recurso perfecto para actualizar nuestra imagen con porte y sofisticación está en estos cortes de pelo con flequillo que no solo apuestan por adaptarte a la tendencia de lo desenfadado, sino que también resaltan nuestra belleza natural.