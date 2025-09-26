Suscríbete
Belleza

Premios de Belleza Vanidades 2025: lista los ganadores en maquillaje y tratamientos

Entre tantos lanzamientos y favoritos de belleza, hicimos una selección especial con la ayuda de quienes más saben; nuestras editoras y lectoras, para elegir los tratamientos y maquillajes que realmente cumplen lo que prometen.

September 26, 2025 • 
Karen Luna
Beauty portrait of sensual ginger woman with long hair posing

Premios de Belleza Vanidades 2025: lista oficial de ganadores en maquillaje y tratamientos

Freepik

¡Ya están aquí! Los Premios de Belleza Vanidades 2025 regresan con esa emoción que despierta la belleza. No hablamos de productos que solo se ven lindos en el empaque, sino de esos que realmente transforman rutinas y que hacen que cada paso (del maquillaje a los tratamientos) se sienta como un regalo para una misma.

¿De qué van los Premios de Belleza Vanidades 2025?

Este año hay un detalle que marca la diferencia y es que hemos puesto atención a los tratamientos de belleza y es que cada vez somos más las que buscamos soluciones que nos den resultados reales sin tener que pasar por algo invasivo. Desde mascarillas de nueva generación hasta terapias que iluminan la piel en minutos, el 2025 trae opciones pensadas para pieles diversas y necesidades muy específicas.

Lo mejor es que ya no se trata solo de “verse bien”, sino de sentirse bien con lo que usamos, de encontrar esa fórmula que se adapta a nuestra piel y nos devuelve la confianza frente al espejo.

La ciencia y la belleza se dieron la mano para crear experiencias que sorprenden. Los tratamientos de rejuvenecimiento ahora no son exclusivos de un spa de lujo, sino que muchas marcas están acercando opciones accesibles que ayudan a mantener la piel saludable en el día a día. Esa mezcla de innovación, es lo que los hace tan especiales y, claro, merecedores de un premio.

Lista de los ganadores de los Premios de Belleza Vanidades 2025

1

¡No te olvides de estar pendiente, porque con el paso de los días continuaremos revelando a los ganadores!

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
