Primavera 2026: 5 tendencias de pelo con flequillo que rejuvenecen y estilizan

Este 2026 el flequillo toma un especial protagonismo, pues se perfila como uno de los elementos favoritos para lograr cambios de look impactantes y favorecedores sin recurrir a cambios drásticos.

Además, su gran versatilidad le permite adaptarse a distintos tipos de rostro y texturas de pelo, logrando una imagen actual y favorecedora, con un efecto rejuvenecedor que estiliza las facciones y aporta frescura al look.

Flequillos que rejuvenecen, estilizan y son tendencia esta primavera 2026

Estas son las tendencias de flequillo que marcarán el ritmo y que, además de estilizar, aportan frescura y modernidad al rostro, haciendo que la mirada brille y enmarcando sutilmente el rostro para proyectar una imagen juvenil.

Flequillo cortina XL

Inspirado en la estética effortless, el flequillo cortina se lleva ligeramente más largo y desfilado, abriéndose suavemente al centro, para enmarcar el rostro, suavizar los rasgos y aportar un efecto lifting natural, ideal para quienes buscan un cambio sutil pero impactante.

Flequillo recto ligero

Este flequillo sigue siendo una apuesta segura; sin embargo, para este 2026 se reinventa con textura y movimiento con un corte a la altura de las cejas y un acabado de puntas sutilmente desfiladas, que rejuvenece la mirada.

Flequillo desfilado estilo francés

Relajado, irregular y con aire parisino, este flequillo es perfecto para un look sofisticado pero desenfadado, que aporta volumen en la zona frontal y estiliza el rostro, convirtiéndose en una opción infalible para melenas con capas.

Flequillo corto “baby bangs” suavizado

Si buscas un look atrevido y realmente moderno, apuesta por los baby bangs, pero con un acabado mucho más natural y flexible al llevarse ligeramente desfilados, que ayuda a destacar los pómulos para un efecto antiedad instantáneo con un toque contemporáneo.

Flequillo largo lateral

Se trata de un clásico atemporal por su versatilidad y capacidad de adaptarse a todos los tipos de rostro, este flequillo de lado es ideal para quienes desean estilizar el rostro y disimular las líneas de expresión con un estilo sofisticado y natural.

Un flequillo bien elegido y adaptado a la forma del rostro, se convierte en un recurso infalible para rejuvenecer la imagen y sumar estilo sin esfuerzo.

