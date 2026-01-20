Los 6 cortes de pelo que afinan el rostro, marcan pómulos y quitan años después de los 40 y 50

Después de los 40 y 50, realzar estratégicamente ciertos rasgos del rostro es clave para lograr un efecto lifting inmediato que aporte frescura y luminosidad, al destacar los pómulos, el rostro recupera su estructura natural, se ve más definido y proyecta una apariencia más joven y radiante.

Los cortes de pelo con capas bien trabajadas realzan los pómulos y aportan definición al rostro, creando un efecto rejuvenecedor inmediato. Además, suman movimiento y modernidad, logrando una imagen sofisticada y elegante.

Te podría interesar: Los 6 cortes de pelo que potencian tus labios y afinan la expresión del rostro

Cortes de pelo que afinan el rostro y marcan los pómulos para un efecto antiedad instantáneo

Los cortes con capas y desfilados, no solo aportan un look desenfadado y juvenil, también permiten marcar los pómulos para darle definición al rostro, suavizando de manera natural las facciones, para proyectar una imagen mucho más joven y sofisticada.

Bob largo con capas suaves

El long bob a la altura de la clavícula es uno de los más favorecedores, pues las capas ligeras al frente crean un efecto óptico que alarga el rostro y marca los pómulos, además de aportar movimiento y frescura sin esfuerzo.

Pixie largo y desfilado

Este corte audaz y moderno aporta volumen en la parte superior, estiliza las facciones y rejuvenece al instante, mientras que el flequillo lateral ayuda a suavizar líneas de expresión y resaltar la estructura ósea, devolviendo juventud.

Shag medio con textura

Desenfadado y moderno, este corte aporta volumen controlado y un aire juvenil, ya que sus capas irregulares enmarcan el rostro y disimulan la flacidez, creando un look dinámico y contemporáneo que no pasa desapercibido.

Melena midi con flequillo cortina

El flequillo abierto a la altura de los pómulos es ideal para afinarlos visualmente, y al combinarlo con una melena a media altura, logra equilibrio y un efecto lifting natural.

Corte en capas largas con movimiento

Perfecto para quienes no quieren renunciar al largo, pero con capas bien trabajadas evitan que el cabello caiga pesado y ayudan a alargar el rostro, restando años sin esfuerzo.

Bob asimétrico

Las líneas ligeramente desiguales rompen la rigidez del rostro y aportan modernidad, además de ayudar a destacar los pómulos y estilizar el cuello, logrando un look sofisticado y rejuvenecedor.

Elegir el corte adecuado puede marcar una gran diferencia, pues más allá de las tendencias, lo importante es apostar por estilos que aporten ligereza, movimiento y armonía, demostrando que después de los 40 y 50, el pelo sigue siendo el mejor aliado para verse actual, segura y radiante.

