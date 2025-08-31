Suscríbete
Belleza

¿Puntas maltratadas? Conoce el secreto de Blake Lively para tener un pelo rubio hidratado y saludable

La actriz cumplió 37 años y compartió con el mundo uno de sus mayores secretos de belleza que la ayudan a lucir una melena increíble.

August 30, 2025 • 
Lily Carmona
blake lively enfrenta millonaria demanda.jpg

Blake Lively comparte su secreto para una melena saludable.

Getty Images

Si hay algo que siempre llama la atención de Blake Lively es su melena rubia: luminosa, hidratada y con un brillo de ensueño. La actriz ha revelado que el secreto para un pelo rubio de ensueño no está en tratamientos carísimos o productos lujosos, sino en un remedio natural que aprendió de su mamá y que ha seguido desde pequeña: el aceite de coco.

El truco de Blake Lively: aceite de coco

Blake confesó en una reciente entrevista con la revista The Cut que aplica un poco de aceite de coco en las puntas de su pelo antes de lavarlo. ¿La razón? Funciona como una barrera protectora que evita que el shampoo reseque en exceso las fibras capilares, es decir, mientras el producto limpia las raíces, las puntas se mantienen hidratadas, y este truco se lo enseñó su madre: “Cuando te lavas el pelo con shampoo, intentas eliminar la grasa de las raíces, pero en realidad quieres que el resto del pelo conserve su hidratación. “Si aplicas aceite de coco en las puntas, el shampoo elimina la grasa de las raíces, pero al mismo tiempo protege las puntas”, mencionó a la revista.

¿Por qué el aceite de coco es bueno para el cabello?

Este ingrediente natural se ha convertido en el favorito del mundo de la belleza por varias razones. Sus ácidos grasos penetran la fibra capilar, nutriéndola desde lo profundo; también es un producto que ayuda a reducir la pérdida de proteínas del pelo, es decir, previene y evita el quiebre, combatiendo a las puntas abiertas, funcionando también como escudo contra la resequedad.

Además, deja un acabado brillante y suave a quienes desean usarlo para lograr una melena luminosa.

Cómo usarlo en tu rutina de cuidado de pelo

Poner en práctica el tip de Blake es muy sencillo y solamente te tomará cuatro sencillos pasos.

  1. Antes de lavar tu pelo, coloca un poco de aceite sobre tus manos y distribúyelo de medias a puntas. Ten cuidado de no tocar la raíz para que tu cuero cabelludo no se haga graso.
  2. Deja actuar por 15 o 30 minutos; el objetivo es dejar que este penetre en profundidad la fibra capilar del pelo.
  3. Lava tu pelo como estás acostumbrada, lavando con el shampoo especialmente la zona del cuero cabelludo.
  4. Enjuaga bien y, al terminar, deja secar al aire libre para no recurrir a productos de calor que puedan dañarlo o propicien la resequedad.

Puedes repetir el uso del aceite de una a dos veces por semana.

El secreto de Blake Lively nos demuestra que muchas veces el aliado para lucir un pelo impecable, nutrido, hidratado y sedoso no siempre viene en envases de productos carísimos, sino en recetas o remedios caseros de nuestras madres o abuelas. Ahora ya sabes, si tienes pelo rubio, castaño, negro… el aceite de coco es el mejor aliado para tener una melena saludable y sin puntas maltratadas.

