¿Qué cortes de pelo estarán de moda en primavera? Del bob al shag, 5 estilos rejuvenecedores

El invierno está por terminar y la primavera es un momento perfecto para renovar nuestra imagen y cambiar un poco el look por el que apostamos en los meses previos a fin de año. Este 2026 las tendencias capilares nos invitan a apostar por cortes de pelo que aporten movimiento, luminosidad y frescura sin renunciar a la elegancia.

Así que si estabas pensando en recibir a esta temporada con una imagen diferente, versátil y de fácil mantenimiento, considera estos estilos que van desde el bob hasta el shag y son grandes aliados para ayudarnos a lucir una imagen rejuvenecida.

Corte bob

El bob sigue siendo uno de los cortes más solicitados del año; recordemos que está en tendencia y esta primavera apuesta por hacerlo protagónico de la temporada. Aunque este corte se caracteriza por llegar a la altura de la mandíbula, estos meses de calor dejan atrás su estructura rígida y corte recto para darle espacio al acabado texturizado con las puntas sutilmente degrafiladas.

Este acabado ayuda a enmarcar el rostro, suavizar las facciones y aportar mucha frescura a nuestra imagen, así que es la opción perfecta para aquellas que están buscando un cambio que sea elegante y favorecedor.

Corte shag

Este estilo apuesta por un corte un poco más pulido; si bien sus capas siguen siendo protagonistas, buscará dejar de lado un poco la rebeldía para darle protagonismo al volumen y al movimiento. De esta forma, las capas largas pasan a ser parte de su estructura, ayudando a generar vida a la melena y un efecto de marco en el rostro. Si estás buscando un corte de pelo que favorezca a partir de los 40, suavice las líneas de expresión y aporte un aire juvenil sin caer en los excesos, este estilo debe convertirse en tu opción.

Corte lob

El long bob es el corte ideal para aquellas que buscan un estilo que las ayude a mantener el largo de su pelo. Este corte se caracteriza por alcanzar una longitud a la altura de los hombros o la clavícula, por lo que es un gran aliado para estilizar la zona del cuello y alargar nuestra postura visualmente. Es uno de los grandes favoritos de la temporada gracias a su versatilidad Y capacidad de adaptarse a melenas lisas y onduladas.

Para aquellos que aman un estilo desenfadado pero elegante, su versión con peinado de raya en medio se convertirá en la apuesta perfecta para lucir impecables en primavera.

Corte mariposa

El butterfly cut seguirá siendo uno de los estilos más populares de este año, especialmente de la temporada de primavera, gracias a su capacidad de aportar movimiento y volumen mientras se mantiene la longitud del pelo. Este corte apuesta por incluir capas largas que ayuden a enmarcar el rostro, así como cortas estilo framing para lograr un acabado juvenil que favorezca todo tipo de rostros.

Si tu pelo natural es ondulado, este corte te favorecerá muchísimo, y será una gran elección si lo que buscas es un estilo natural femenino y con un toque romántico para los días de calor.

Corte pixie

No hay estilo más elegante en una melena corta que el pixie. Gracias a su longitud es que se convierte en uno de los grandes favoritos de la temporada de calor. La propuesta para primavera busca incorporar mechones más largos en la parte superior y un flequillo que ayude a suavizar el rostro; por lo tanto, es un corte de pelo que ayudará a resaltar nuestros rasgos, pómulos, afinar la mandíbula y las facciones.

Este corte también es uno de los más versátiles, pues requiere de muy poco para lucir estilizado.

Aprovecha la transición de estación y deja que la primavera se convierta en el momento perfecto para apostar por un nuevo corte de pelo que equilibre frescura, movimiento, volumen y naturalidad. Estos son los cinco cortes de pelo más favorecedores que estarán convirtiéndose en la apuesta de aquellas mujeres que apuestan por estilos únicos y rejuvenecedores. Ya sea que optes por el bob o el shag, estos estilos se convertirán en tu aliado para lucir un nuevo cambio de look y recibir esta nueva estación.