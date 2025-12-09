¿Qué es el efecto Cardone? 5 diseños de uñas con glitter y brillo para rejuvenecer las manos en Fin de Año

Mientras algunas tendencias de uñas se inclinan hacia el minimalismo, esta temporada el glamour regresa con fuerza gracias al efecto Cardone, un manicure maximalista que combina brillo, volumen, relieve y texturas iridiscentes que capturan la luz desde cualquier ángulo. Su nombre proviene del nail artist mexicano Cardone, cuyas creaciones destacan por su estética escultórica, ultrabrillante y totalmente protagonista.

El fin de año se acerca y con él la magia, la luz y las ganas de agregar a nuestro manicure un toque festivo que se adapte a nuestro estilo y gusto, partiendo del amor de muchas de nosotras por el glitter y el brillo.

Estos son los cinco diseños de uñas que apuestan por esta estética que no solo hará que tus manos luzcan elegantes y modernas esta temporada, sino también rejuvenecidas.

Uñas Cardone

El efecto Cardone se caracteriza por lucir unas uñas que combinan un brillo extremo, el cual se compone por glitter, partículas holográficas, polvos iridiscentes, el uso de acetatos y acabados metálicos.

Hay quienes apuestan por ellas en relieves o con volumen, siendo las líneas en gel, las gotas o las ondas las principales texturas que manejan.

Aunque pueden adaptarse a cualquier longitud, el diseño original de esta tendencia se lleva en uñas almendra largas.

Uñas glitter ombré

Este diseño parte de una base en tono nude; puede ser rubber o en gel. Lo importante es que sea traslúcida. Sobre ella se aplica la técnica ombré, la cual se caracteriza por agregar color en la punta de las uñas e irlo desvaneciendo o difuminando en dirección a la cutícula.

En su versión con glitter, el color sólido se sustituye por estas partículas y se agregan detalles metálicos como estrellas mini en acetato color plata para lograr un acabado festivo, luminoso y elegante.

Uñas almendra con flakes

Los flakes son pequeñas hojuelas ultrafinas de pigmento iridiscente que, a diferencia del glitter, tienen una apariencia más ligera, irregular y traslúcida. Al aplicarse sobre las uñas, crean reflejos multidimensionales que, si bien saturan el espacio, no lo hacen ver desagradable.

La clave para que este diseño resalte está en la base sobre la que lucen, la cual se recomienda que sea nude o el color natural de las uñas.

Este material luce sumamente elegante sobre uñas largas en forma almendrada, pues es una de las que más estilizan y, al final, visualmente los dedos.

Uñas cortas con estrellas

Si lo tuyo no son las uñas largas y los diseños extremadamente cargados como el Cardone, esta alternativa de uñas cortas con mini estrellas plateadas será tu apuesta segura para este fin de año.

Sobre una base nude, se colocan estrellas mini de acetato cerca de la zona de la cutícula para hacer el efecto ombré a la inversa, es decir, las decoraciones partirán de la parte inferior de la uña hacia arriba.

El brillo de este diseño da un toque minimalista que evita que la uña se vea pesada, pero generando un brillo único que hace que las manos sean las protagonistas.

Uñas cat eye con efecto cromo

Este diseño mezcla dos tendencias poderosas: el cat eye y el efecto cromo translúcido; queda un acabado perlado e iridiscente. La combinación de ambos elementos en tono plateado es perfecta para looks decembrinos y aporta un aire futurista y rejuvenecedor.

En estas uñas la luz se refleja en movimiento, haciendo que las manos luzcan más estilizadas y luminosas, pero altamente elegantes y sofisticadas.

El efecto Cardone se ha convertido en el favorito de fin de año porque mezcla arte, brillo y un toque festivo que transforma cualquier look. Así como él, los diseños de uñas en técnicas tradicionales se suman al listado de inspiración para lucir unas uñas discretas o maximalistas, pero que aporten elegancia y un efecto rejuvenecedor, los cuales serán perfectos para despedir el 2025 y recibir con todo el estilo del mundo el 2026.