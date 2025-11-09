¿Qué flequillo le va mejor a mi tipo de rostro? 5 alternativas en tendencia que disimulan las arrugas

Los flequillos regresaron con fuerza para convertirse en el mejor aliado de muchas mujeres alrededor del mundo para estilizar y rejuvenecer el rostro.

Muchas de nosotras estamos volviendo al salón con un objetivo muy puntual: suavizar nuestros rasgos y disimular las líneas finas de forma natural y elegante. Y sí, el fleco puede ser ese recurso estratégico que logra una transformación visible sin tener que recurrir a cortes dramáticos o cambios radicales en el color de nuestra melena. Lo que hemos visto de las pasarelas y los expertos en belleza es que el framing será el que domine la temporada, y es que, de acuerdo con ellos, los flecos que enmarcan, equilibran y devuelven la luz a la mirada serán tendencia.

No todos los flecos funcionan de la misma manera; es por ello que cada tipo de rostro tiene su aliado específico y aquí te decimos cómo identificar el tuyo para usar el flequillo a tu favor.

Flequillo cortina

Este es el más universal y uno de los más rejuvenecedores, pues es el favorito para suavizar frente y pómulos. Con caída suave a ambos lados del rostro, creando el efecto “parted bangs”, este fleco “rellena” visualmente las sienes y alarga ligeramente la nariz y los pómulos. Favorece especialmente a rostros redondos u ovalados que buscan estilizar sin perder naturalidad. Además, si tienes líneas horizontales en la frente o arrugas de expresión, el fleco cortina ayuda a difuminarlas sin opacar tu mirada.

Flequillo coreano

Delicado, ligero, perfecto para el efecto lifting e inspirado en las idols coreanas, este es un fleco etéreo con apariencia “doble capa”, que deja ver la frente, pero de forma discreta. No es un fleco recto, pero sí permite cubrir algunas pequeñas imperfecciones en esta zona. Va perfecto para rostros alargados porque acorta visualmente la zona superior del rostro y crea un efecto baby face controlado. Es tendencia mundial porque rejuvenece sin dramatismo y porque requiere de poco mantenimiento comparado con otro tipo de flecos.

Flequillos shag

Ideal para quienes buscan textura y volumen, este es un fleco más desordenado que apuesta por lucir una apariencia con ligeros piquitos o puntas irregulares. Ideal para rostros cuadrados o angulosos porque suaviza líneas duras, da un aire entre bohemio y rockero y aporta mucho movimiento. Sobre cortes midi o melenas largas, estiliza muchísimo, haciendo que el rostro se vea más vivo.

Fleco largo

Este es el que mejor disimula arruguitas en el contorno de los ojos, se caracteriza por llegar casi a los pómulos y es un gran aliado rejuvenecedor. Famosas como Kendall Jenner han apostado por él en los últimos días y es perfecto para rostros con marcas visibles alrededor de los ojos gracias a que cae sobre las mejillas, difuminando y devolviendo la luminosidad a la mirada.

Fleco baby

Los microbangs estarán a todo lo que da durante esta temporada, y muchos de ellos apuestan por agregar textura y volumen en la parte frontal. Es importante remarcar que este fleco no va recto en el estilo de los 2000, sino que apuesta incluso por agregar algunas ondas con el objetivo de levantar ópticamente la mirada; por esta misma razón es altamente favorecedor en rostros muy simétricos.

La regla es clara: el flequillo no es solo un accesorio, es un aliado para ayudarnos a agregar estructura a nuestra cara mientras nos da un aspecto rejuvenecedor. Recuerda que este fin de año se perfila para llevarnos a un 2026 con una tendencia que apunta para flecos suaves con caída natural y efecto lifting. Estos cinco flequillos son solo algunas posibilidades de la inmensidad de opciones que tenemos para resaltar nuestra belleza natural.