Rejuvenece tu imagen al instante con estos 5 cortes de pelo que toda mujer de 40 quiere llevar en 2026

Apenas llevamos veintitantos días del 2026, y aquellas que no aprovechamos la transición de año para apostar por un cambio de imagen ya estamos pensando de qué manera refrescar nuestro look para hacer de este un año con estilo nuevo.

De acuerdo con los expertos en estilismo, las tendencias capilares que estarán dominando todo el 2026 estarán apostando por generar movimiento, aprovechar la tercera natural y lograr propuestas versátiles que rejuvenezcan nuestro rostro.

Atrás quedarán aquellos cortes demasiado estructurados o pulidos para darles paso a esos cortes de pelo que nos ayuden a proyectar una imagen fresca. Si estabas pensando en rejuvenecer tu imagen de forma instantánea, revisa estos cinco cortes de pelo que se perfilan para convertirse en los favoritos de toda mujer, especialmente a partir de los 40.

Corte bob con textura

El corte bob sigue siendo uno de los estilos más solicitados en los salones de belleza y no solamente por su versatilidad. Este año llegó reinventado con una propuesta en la que agrega textura en la zona de las puntas para aportar movimiento y dejar atrás el estilo clásico de corte recto y pulido.

Esta nueva versión es perfecta para ayudarnos a suavizar líneas de expresión y aportar mucha frescura a nuestro rostro; ejemplo de ello, Emma Stone durante su participación en los Globos de Oro de este año.

Corte lob con capas largas

El lob será otro de los estilos más populares a lo largo del año. Recuerda que este año la textura y la naturalidad serán parte fundamental de la imagen y el lob es un gran alegado para dejar que nuestra melena natural sea la protagonista en nuestro día a día.

Este corte normalmente se caracteriza por llegar a la altura de los hombros en un corte recto y pulido; sin embargo, su nueva versión busca incorporar capas largas que sean visibles únicamente en la zona de las puntas con la intención de crear dinamismo en nuestra melena, pero sin restar densidad. Así que si cuentas con pelo fino y una textura lacia, esta opción se convertirá en un gran aliado para tu pelo.

Corte shag

El shag seguirá siendo uno de los cortes tendencia a lo largo del año, apostando una vez más por dejar relucir sus capas degrafiladas y su característico flequillo texturizado, con el cual vamos a lograr suavizar la apariencia de nuestras facciones, así como la pérdida de volumen en nuestro pelo.

Esta propuesta será una gran elección para aquellas que buscan lograr una imagen fresca y juvenil sin caer en los extremos, y aquellas que cuentan con una textura ondulada natural deben probarlo, pues se convertirá en el gran aliado para estilizar su melena sin necesidad de recurrir a herramientas de calor.

French Bob

El bob francés se une a la lista de los cortes bob que estarán en tendencia a lo largo del 2026. Este corte será la gran alternativa para aquellas que están buscando una opción elegante en cortes de pelo de longitud corta.

Gracias a este estilo de pelo, puede ayudarnos a estilizar nuestro rostro desde los pómulos, pasando por el cuello y la mandíbula, pues al dejar despejada esta zona, logra que proyectemos una postura más erguida y, por ende, una imagen más elegante.

Corte bixie

Si lo tuyo son los cortes arriesgados y atrevidos, el bixie se convertirá en tu mejor amigo. Este estilo es precioso porque combina la ligereza del tradicional pixie con la versatilidad y elegancia del corte bob, logrando una fusión que no solo es moderna, sino que también sumamente rejuvenecedora.

Este corte es ideal para estilizar nuestro rostro e incluso darle una apariencia más refinada, destacando principalmente nuestros ojos.

Ahora ya sabes que para rejuvenecer tu imagen al instante, bastará únicamente con que pruebes alguno de estos cinco cortes de pelo que todas las mujeres a partir de los 40 queremos llevar este 2026. Recuerda que este año es de los cortes con volumen, movimiento y textura natural, así que aprovecha la belleza de tu melena y recurre a alguno de estos estilos para resaltar tu atractivo natural.