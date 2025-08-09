Sarah Jessica Parker y su corte bob de los 90 que nadie conocía

Los años 90 fueron una de las décadas más influyentes en moda y estilo, y muchas de sus tendencias están resurgiendo con fuerza en este 2025, por eso hemos rescatado del baúl de los recuerdos uno de los looks más icónicos, y menos recordados, de Sarah Jessica Parker: su elegante corte bob en tono castaño.

El look bob castaño de Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker es conocida por su icónica melena larga y rubia, y aunque llegó a experimentar con su cabello durante su protagónico en Sex and the City, nunca lució un look tan extremo como el que llevaba en el año de 1996.

Fue en ese año cuando estrenó la película ‘La esencia del fuego’, que protagonizó junto al actor Tony Goldwyn, y durante la promoción del filme en la ciudad de Nueva York, sorprendió con un corte bob en color castaño, un look muy diferente al que nos tiene acostumbrados.

Corte bob castaño de Sarah Jessica Parker Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images

En una época donde dominaba el grunge entre celebridades y modelos, Parker apostó por este bob castaño que le dio una imagen elegante y sofisticada, que muy pocos recuerdan, pues lo llevó antes del estreno de la serie que la lanzó a la fama mundial.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que la veríamos con este look, en otros eventos se dejó ver con su melena castaña, pero luciendo sus característicos rizos, que causaban sensación.

Corte bob castaño de Sarah Jessica Parker Getty Images

¿Por qué Sarah Jessica Parker cambió del castaño al rubio?

Parker pasó del castaño al rubio para convertirse en Carrie Bradshaw, el personaje que la hizo mundialmente famosa en ‘Sex and the City’, que se estrenó en 1998, y aunque la actriz ya había experimentado con los tonos rubios, fue este personaje el que consolidó su imagen rubia, como parte de su identidad, pues desde entonces, la hemos reconocido por su melena larga, ondulada y rubia.

