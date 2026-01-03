Suscríbete
¡Sí al rubio! 5 colores y mechas que debes probar si quieres un pelo rubio en 2026

Desde los matices cremosos en tendencia hasta las técnicas de iluminación más sutiles, estos son los tintes rubios que dominarán el 2026.

Enero 02, 2026 • 
Lily Carmona
Tonos de balayage que iluminan la piel y la mirada para un efecto antiedad

Estos son los rubios que serán la sensación en 2026 y debes probarlos.

Getty Images

El pelo rubio jamás pasará de moda; es por ello que, aprovechando el año nuevo y las ganas de hacer un cambio radical en nuestra imagen, se convierte en la opción ideal para reinventarnos esta temporada. Este 2026 las tendencias apuestan por lucir rubios más naturales, luminosos y de fácil mantenimiento, poniendo pausa un tiempo a los rubios platinados o artificiales.

Las mechas también estarán revolucionando el mundo de la coloración, apostando por una melena con movimiento, luz y elegancia que funcione tanto en nuestros atuendos cotidianos como en peinados más sofisticados. Si por tu mente estaba rondando la idea de hacer un cambio radical que apueste por el pelo rubio, considera estos cinco tintes que serán una apuesta segura y muy favorecedora.

Rubio mantequilla

Este color se consolida como uno de los tonos estrella de 2026. Su base cremosa y calidad lo convierten en la opción ideal para aquellas que están buscando un rubio que sea muy favorecedor, aporte luz a las facciones y se adapte a la perfección sobre pieles claras o medias.
Este color es elegante por sí solo, versátil y fácil de llevar, pues puedes lucirlo en un look total o apostar por él en mechones o mechas como las babylights, framing o balayage.

Rubio arena

Muchísimo más discreto que otros tonos, este color combina matices beige con dorados para formar un equilibrio que no lleve el pelo ni a tonos muy amarillos, pero tampoco a una tendencia extremadamente fría.
Si estás buscando cambiar a un rubio que sea discreto, esta es la opción sutil pero visible. En términos de mantenimiento, si se acompaña de mechas balayage, puede crecer de manera natural y armoniosa, evitando que tengas que estar acudiendo constantemente al salón a realizarte tus retoques.

Mechas face framing

Las mechas face framing seguirán siendo tendencia en 2026. Este año apuestan por verse lo más integradas posibles a la base natural de nuestro pelo, es decir, buscarán aclarar estratégicamente solo los mechones que marcan el rostro para aportar luz, pero sin llegar a tocar la raíz, con el objetivo de que el mechón luzca natural, como si fuera una extensión de la base de tu pelo.
Por supuesto que se ha convertido en la favorita de muchas mujeres gracias a su capacidad de rejuvenecer inmediatamente y la gran cantidad de luz que aporta sobre el rostro, suavizando las facciones.

Rubio vainilla

Este es un tono claro pero muy luminoso que mantiene la línea de los matices cremosos. A diferencia de un rubio platinado, este color busca aportar calidez y profundidad a la melena, por lo que es una opción ideal para aquellas que buscan un acabado natural.
Si estás buscando un tinte rubio favorecedor, que se vea elegante y para nada artificial, este color se convertirá en tu mejor amigo. Puedes llevarlo como base o incluirlo en diferentes tipos de mecha para darle dimensión al pelo.

Mechas babylights

Las baby lights continúan y seguirán siendo parte de las técnicas de color favoritas de muchas de nosotras. No solo son sumamente naturales; la finura de su estructura, así como la capacidad de difuminarse, hacen que esta técnica logre un acabado sumamente natural sobre nuestro pelo, agregando luz de forma estratégica, creando un cambio, pero de manera discreta.
Son perfectas ante cualquier longitud de pelo y forma; sin embargo, si quieres un acabado que se vea como nacimiento de tu propio pelo, te apostamos por llevarla sobre bases castañas o rubias oscuras.

Este 2026, el pelo rubio apuesta por la naturalidad y la colocación de iluminación estratégica sobre el rostro. El objetivo de estas técnicas de color es lograr rejuvenecer nuestro aspecto y suavizar nuestras facciones. Por ello, ya sea que apuestes por un tono rubio mantequilla o las clásicas mechas babylights; esta es tu señal para atreverte a dar ese cambio que transforme tu look y vivas el 2026 con una imagen sumamente favorecedora y diferente.

