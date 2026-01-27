Soft chrome nails: 6 diseños que demuestran por qué esta tendencia es la favorita del 2026

El lujo silencioso forma parte de las tendencias de uñas del 2026, pues se busca resaltar la belleza natural de las uñas con propuestas delicadas y sutiles como las soft chrome nails, que se caracterizan por su brillo sutil y acabado refinado que aporta elegancia sin excesos.

Lejos del efecto espejo extremo que dominó las tendencia en temporadas pasadas, las soft chrome muestran una versión mucho más pulida y delicada con reflejos satinados, tonos lechos y acabados pulidos que elevan cualquier look sin robar protagonismo.

Diseños de uñas soft chrome que demuestran porque esta tendencia en la gran favorita de 2026

Estas propuestas transmiten elegancia y estilo desde la sutileza, con un brillo delicado pero cautivador que, sin resultar excesivo, realza las manos y les aporta un acabado pulido, cuidado y sofisticado.

Perla rosada

Translúcida, femenina y con un brillo nacarado casi imperceptible, este efecto en las uñas es ideal para manos elegantes y minimalistas que buscan un efecto “piel bonita”, pero en una versión más llamativa y delicada.

Champagne satinado

Se trata de un tono dorado suave con subtono beige que refleja la luz con discreción, que funciona de maravilla como un neutro elevado que es fácil de combinar a la perfección con joyería dorada.

Milk chrome

La base blanca lechosa se reinventa con un velo cromado, que se ha convertido en el diseño favorito de las insiders por su estética limpia, moderna y ultra pulida que combina con todos los looks, desde los más casuales a los más elegantes y sofisticados.

Lavanda ahumado

Un diseño con guiño romántico que mezcla color y brillo difuso, que se ha convertido en el perfecto para quienes quieren salir del nude sin renunciar a la elegancia, creando un look femenino y sofisticado que no pasa desapercibido.

Soft chrome francés

El clásico manicure francés se reinventa con puntas ligeramente metalizadas y base natural. Clásica, pero con un twist del 2026, que embellece las manos de forma natural, creando un diseño moderno y contemporáneo que no pasa de moda.

Greige luminoso

Se trata de una combinación entre el gris y el beige, con un acabado cromado suave, una de las opciones más fashionistas y la preferida para looks monocromáticos que aportan elegancia extrema sin esfuerzo.

La clave del éxito de las soft chrome nails está en su capacidad de adaptarse: funcionan de día, de noche, en eventos formales o en la rutina diaria.

