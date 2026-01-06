Uñas almendra: 5 diseños con efecto ojo de gato que lucen elegantes en diferentes colores

Las uñas almendras siguen, y seguirán, siendo una de las formas favoritas cuando estamos buscando estilizar nuestras manos y aportar un toque femenino y altamente elegante. Si a esta silueta le sumamos el uso del efecto ojo de gato, logramos tener como resultado un diseño de uñas sofisticado y versátil, capaz de adaptarse a cualquier ocasión y atuendo.

Este 2026, el cat eye seguirá dominando el mundo de las uñas, apostando por ser la base y compañía de estilos artísticos, creativos, discretos, maximalistas, pero eso sí, siempre elegantes. Estos son los cinco diseños de uñas con efecto ojo de gato que querrás lucir en la temporada.

Uñas verdes

Los colores sólidos son la alternativa perfecta para lucir este efecto de forma elegante. Aún estamos en invierno y los tonos joya siguen dominando las mesas de las manicuristas: rojo rubí, azul celeste y el verde jade; apostar por alguno de ellos será un gran acierto de la temporada.

Uñas francesas

Si hay una razón por la que amemos las uñas francesas, es por su versatilidad y capacidad de reinventarse. Atrás ha quedado la típica forma de punta blanca para darle la bienvenida a infinidad de diseños coloridos, con efectos y decoraciones. El cat eye no es la excepción y es una de las tendencias que supo adaptarse a la perfección a esta clásica manicura.

Su apuesta es lograr formar la punta únicamente con el efecto magnético de un color plateado, logrando un diseño discreto, refinado, elegante y muy femenino.

Uñas cortas café

Aunque las uñas almendra suelen ser un referente para las uñas largas, su versión cortita es igual de elegante y refinada. Si lo tuyo son los diseños de uñas minimalistas, esta será la apuesta perfecta; las uñas cafés son una elección atemporal, que, aunque tienen mayor presencia en la temporada de otoño e invierno, son gran compañía en cualquier estación. Aprovechando que aún es invierno, no dudes en lucir un cat eye café sobre tus uñas cortas.

Uñas nude

Sabemos que el nude, en teoría, busca imitar la textura de ausencia de un color, pero no podemos negar que sí cuenta con sus pigmentos. En esta ocasión te dejamos la inspiración del nude con subtono rosado para lucir unas uñas elegantes, femeninas y muy estilizadas.

El secreto de este diseño es acompañar el cat eye con un toque de glitter reflectivo para dotar a las uñas de un brillo discreto pero intenso.

Uñas mariposa

A pesar de que la primavera aún se encuentra a unos meses de distancia, las uñas mariposa ya se perfilan como una tendencia de uñas que llegará a conquistar la mesa de las manicuristas por su belleza y delicadeza.

El objetivo de este diseño es recrear las alas de las mariposas, basándose en el uso del efecto cromo y diferentes tonos de ojo de gato para lograrlo. Si quieres algo delicado y femenino, este diseño será tu mejor alternativa.

Las uñas almendra con efecto ojo de gato se convierten en la alternativa perfecta para apostar por un diseño de uñas elegante, divertido y muy femenino. Si estabas buscando ideas para tu próximo manicure, inspírate de estas formas de llevar color en tus manos durante esta temporada.