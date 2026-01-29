Suscríbete
Belleza

Uñas coreanas 2026: 6 diseños de manicure para San Valentín que rejuvenecen las manos

Si buscas un manicure romántico pero elegante para este San Valentín, las uñas coreanas 2026 tienen justo lo que necesitas.

Enero 28, 2026 • 
Lily Carmona
Captura de pantalla 2026-01-28 a la(s) 7.24.40 p.m..png

Uñas coreanas 2026: 6 diseños de manicure para San Valentín que rejuvenecen las manos

Instagram/@sand.__.nail

San Valentín siempre trae flores, chocolates… y esla excusa perfecta para renovar el manicure. Si este 2026 quieres algo romántico pero elegante, las uñas coreanas vuelven a ser la referencia obligada. ¿La razón? Sus diseños delicados, tonos suaves, además de acabados luminosos que tienen ese efecto mágico que hace que las manos se vean más jóvenes, cuidadas y sofisticadas sin esfuerzo.

Aquí te comparto 6 diseños de manicure coreano ideales para San Valentín 2026, con estilos que sí se están buscando y que se adaptan tanto a uñas cortas como largas.

1. Jelly nails rosa

Las jelly nails siguen fuertes en Corea y este año se llevan en tonos rosa leche o blush translúcido. Este acabado semitransparente refleja la luz de forma natural, lo que suaviza la apariencia de la piel y disimula imperfecciones en las manos. Son románticas, limpias y muy juveniles.

2. Corazones minimalistas en nude

Nada de diseños saturados. Para 2026, los corazones se colocan pequeños, casi escondidos, sobre bases nude o beige rosado. Este manicure coreano es ideal si buscas un look discreto pero con un guiño romántico que no cansa.

3. Uñas glaseadas con efecto perla

El efecto glazed pearl evoluciona y se mezcla con tonos rosados y champagne claro. Este tipo de uñas aportan brillo elegante, estilizan los dedos y dan un efecto de manos hidratadas, algo clave para un look rejuvenecedor.

4. Manicure rosa degradado

El degradado suave, casi imperceptible, es una de las técnicas más usadas en Corea. Para San Valentín, el rosa se difumina desde la cutícula hacia un tono más claro en la punta, creando un efecto natural que alarga visualmente las uñas.

5. Detalles 3D delicados

Las aplicaciones tridimensionales siguen presentes, pero en versión mini: pequeñas flores, gotas de gel transparente o microperlas. Estos detalles elevan el diseño sin hacerlo infantil y aportan un aire romántico muy actual.

6. French coreano reinventado

El clásico francés se reinventa con puntas ultra finas en rosa bebé, blanco lechoso o incluso transparente con brillo. Es uno de los estilos más buscados porque combina elegancia, frescura y ese toque pulido que rejuvenece al instante.

La clave del manicure coreano en 2026

Más que el diseño, lo importante es el acabado; uñas bien pulidas, tonos suaves y detalles sutiles. Para este San Valentín, menos es más… y tus manos lo van a agradecer.

Lily Carmona
