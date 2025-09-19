Uñas cortas 2025: 5 diseños minimalistas que no son aburridos y rejuvenecen las manos

Con la llegada del otoño, los diseños en uñas se renuevan y transforman con nuevos tonos los nuevos tonos en tendencia que tienen la intención de conectarnos con los colores de la Tierra.

Los colores como el burdeos, ocre, caramelo, negro o el azul intenso, son los grandes protagonistas de la temporada, para crear diseños minimalistas y atemporales que combinen con todo, pero que además sean capaces de crear un efecto rejuvenecedor.

Uñas cortas minimalistas que rejuvenecen las manos

Para conseguir uñas modernas que rejuvenezcan la apariencia de las manos, la clave está en elegir acabados luminosos para los tonos profundos, mientras que los neutros deben reinventarse para dar un aire moderno y elegante con texturas.

Burdeos

Este tono clásico del otoño estiliza las manos y crea un efecto antiedad por su color intenso y cálido que nunca pasa de moda, y siempre es uno de los favoritos por su elegancia clásica.

Azul intenso

La gama de azules siempre será una apuesta segura, pero en su tonalidad más intensa, crea un efecto moderno y sofisticado, adecuado si quieres conseguir un look más juvenil gracias a su acabado luminoso que resalta el color de la piel.

Terracota suave

El tono terracota destaca por ser moderno y natural, ideal para aportar frescura y estilo a cualquier look. Su matiz suave ilumina la piel, rejuveneciendo la apariencia de las manos y consolidándose como uno de los colores imprescindibles del otoño para quienes buscan un acabado elegante y minimalista.

Verde oliva

Lejos de resultar apagado, aporta un aire fresco y delicado que realza la belleza natural de las manos. Su matiz equilibrado favorece a todas las pieles, generando un contraste sutil que ilumina y rejuvenece, ideal para quienes desean un estilo moderno y minimalista este otoño.

Café cremoso

Es uno de los tonos nude más favorecedores por su acabado cremoso que suaviza las manos y combina con cualquier outfit. Sus matices cálidos aportan una frescura que favorece a todos los tonos de piel y crea diseños minimalistas y actuales que no pasan desapercibidos.

La clave para lucir manos y uñas hermosas este otoño está, en elegir colores que iluminen, suavicen y aporten movimiento visual.

