Suscríbete
Belleza

Uñas dálmata: la tendencia en manicure 2026 que no dejarás de ver este año

Si estás pensando en cambiar tu manicure próximamente, esta tendencia es una apuesta segura.

Marzo 19, 2026 • 
Karen Luna
Captura de pantalla 2026-03-19 a la(s) 7.29.59 p.m..png

Uñas dálmata: la tendencia en manicure 2026 que no dejarás de ver este año

Instagram/@nagels_en_koppen

Si eres fan del nail art elegante pero con un twist divertido, prepárate porque las uñas dálmata están literalmente en todos lados este 2026. Sí, ese estampado en blanco y negro que seguro asocias con moda noventera regresó… pero ahora en versión manicure, minimalista y súper chic.

También puedes leer:
uñas
Belleza
8 diseños de uñas discretos y elegantes que combinan con todo
Mayo 26, 2025
 · 
Alondra Alvarez
uñas nacaradas
Belleza
8 diseños de uñas nacaradas, ideales para quien busca lucir elegante y sofisticada
Mayo 24, 2025
 · 
Alondra Alvarez

¿Qué son las uñas dálmata y por qué están en tendencia en 2026?

Las uñas dálmata están inspiradas en el icónico pelaje de este animal: una base clara (blanca, nude o lechosa) con manchas negras irregulares distribuidas de forma orgánica.

A diferencia de los clásicos lunares perfectos, aquí la clave está en la imperfección. Los puntos no son simétricos ni iguales, lo que crea un efecto mucho más natural, artístico y moderno.

Este estilo se ha convertido en uno de los favoritos porque logra algo difícil: ser llamativo sin ser exagerado. El contraste blanco y negro conecta con la estética minimalista y la alta moda, lo que lo hace perfecto tanto para el día a día como para eventos más especiales.

Además, forma parte del regreso de los animal print en versiones más delicadas y sofisticadas, una de las grandes corrientes de belleza este año.

La manicura elegante que combina con todo

Si hay algo que hace irresistibles a las uñas dálmata es su versatilidad. Este diseño funciona en uñas cortas, largas, almendradas o cuadradas, adaptándose a cualquier estilo sin perder elegancia.

¿Lo mejor? Puedes llevarlas de mil formas:

  • En todas las uñas para un look más gráfico.
  • Solo en una uña como acento sutil.
  • En versión francesa con puntas moteadas.
  • O combinadas con bases nude para un acabado más discreto.
También puedes leer:
Efecto blooming en las uñas
Belleza
8 ideas de manicure floral: lleva la primavera en tus uñas
Mayo 15, 2025
 · 
Alondra Alvarez
3-cortes-nunca-sabes-peinarte-2.jpg
Belleza
¡Adiós a las coletas! Los 5 cortes de pelo más elegantes para brillar en la oficina
Mayo 19, 2025
 · 
Alondra Alvarez

Las tendencias de uñas en 2026 están apostando por diseños que mezclen creatividad con elegancia, y las uñas dálmata encajan perfecto en ese equilibrio porque son modernas, pero no excesivas; llamativas, pero fáciles de llevar.

uñas Animal print
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
peinados para corte bob
Belleza
¡Vuelve el corte bob largo! Así lo debes usar a los 40 y 50 para verte elegante
Marzo 19, 2026
 · 
Karen Luna
filiaz-donde-los-libros-se-convierten-en-una-experiencia-familiar-en-el-corazon-de-chapultepec.JPG
Entretenimiento
FILIAZ: donde los libros se convierten en una experiencia familiar en el corazón de Chapultepec
Marzo 19, 2026
Kate Middleton
Realeza
Kate Middleton repite su tiara favorita en banquete en Nigeria: la ha usado 14 veces en 10 años
Marzo 19, 2026
 · 
Karen Luna
¿Bad Bunny y Kendall Jenner se encontraron en Super Bowl 2026 Así vivieron el juego.png
Entretenimiento
Met Gala 2026: todo sobre la lista filtrada y el posible reencuentro de Bad Bunny y Kendall Jenner
Marzo 19, 2026
 · 
Karen Luna