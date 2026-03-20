Uñas dálmata: la tendencia en manicure 2026 que no dejarás de ver este año

Si eres fan del nail art elegante pero con un twist divertido, prepárate porque las uñas dálmata están literalmente en todos lados este 2026. Sí, ese estampado en blanco y negro que seguro asocias con moda noventera regresó… pero ahora en versión manicure, minimalista y súper chic.

¿Qué son las uñas dálmata y por qué están en tendencia en 2026?

Las uñas dálmata están inspiradas en el icónico pelaje de este animal: una base clara (blanca, nude o lechosa) con manchas negras irregulares distribuidas de forma orgánica.

A diferencia de los clásicos lunares perfectos, aquí la clave está en la imperfección. Los puntos no son simétricos ni iguales, lo que crea un efecto mucho más natural, artístico y moderno.

Este estilo se ha convertido en uno de los favoritos porque logra algo difícil: ser llamativo sin ser exagerado. El contraste blanco y negro conecta con la estética minimalista y la alta moda, lo que lo hace perfecto tanto para el día a día como para eventos más especiales.

Además, forma parte del regreso de los animal print en versiones más delicadas y sofisticadas, una de las grandes corrientes de belleza este año.

La manicura elegante que combina con todo

Si hay algo que hace irresistibles a las uñas dálmata es su versatilidad. Este diseño funciona en uñas cortas, largas, almendradas o cuadradas, adaptándose a cualquier estilo sin perder elegancia.

¿Lo mejor? Puedes llevarlas de mil formas:

En todas las uñas para un look más gráfico.

Solo en una uña como acento sutil.

En versión francesa con puntas moteadas.

O combinadas con bases nude para un acabado más discreto.

Las tendencias de uñas en 2026 están apostando por diseños que mezclen creatividad con elegancia, y las uñas dálmata encajan perfecto en ese equilibrio porque son modernas, pero no excesivas; llamativas, pero fáciles de llevar.

