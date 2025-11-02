Suscríbete
Belleza

Uñas de gel o acrílicas: los diseños más elegantes para celebrar Navidad con manos sofisticadas

Desde diseños con destellos dorados hasta los tonos cereza más clásicos, esta temporada navideña las uñas se convierten en el accesorio estrella para lucir unas manos impecables y festivas.

November 01, 2025 • 
Lily Carmona
Uñas de gel o acrílicas los diseños más elegantes para celebrar Navidad con manos sofisticadas.png

Las uñas navideñas en tendencia de este año, apuestan por el brillo elegante.

Instagram @milana_makeupartist_

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, junto con los peinados, el maquillaje y los looks de fiesta, las uñas cobran un papel protagónico. Ya sea que prefieras el acabado duradero del gel o la resistencia impecable del acrílico, los salones de belleza se llenan de inspiración para recrear estilos sofisticados y brillantes.

Este año las tendencias apuestan por una fusión entre lujo discreto y el encanto clásico de la temporada. Mientras que las uñas de gel apuestan por detalles metálicos, bases nude y toques minimalistas, las uñas acrílicas nos regalan sus versiones con glitter.

Estos son los diseños de uñas más elegantes para celebrar Navidad.

Uñas rojas cereza oscura

Nada grita “Navidad” más que un tono rojo profundo y, en acabado gel o acrílico, se transforma en el sinónimo perfecto de glamur temporal. Este color, que simboliza la alegría, se termina por convertir en el aliado perfecto para lucir un manicure elegante y refinado. Aunque es un color que funciona perfectamente con diseños a mano alzada, la recomendación para esta Navidad 2025 es apostar por él en su versión uniforme.

Uñas francesas con detalles dorados

El french sigue siendo la base de unas manos con estilo sofisticado; sin embargo, para esta temporada adopta un giro festivo. En lugar del tradicional blanco, las puntas se visten de un color oro champagne; el contraste con una base transparente y nude mantiene la elegancia, mientras que el acabado metálico añade un destello sutil ideal para cenas o eventos formales y elegantes. Este diseño es perfecto para quienes buscan unas uñas refinadas y femeninas.

Uñas minimalistas

Si tu estilo es más discreto, el minimalismo con brillo será tu mejor aliado. Los diseños con pequeños cristales o líneas metálicas ultrafinas aportan un toque de lujo sin saturar tu manicure. Además, funcionan igual de bien en uñas de gel o acrílicas, pues sobre ellas puedes jugar con las combinaciones de tonos neutros como el beige, el rosa empolvado o el blanco perla, para un efecto elegante y atemporal que complementa cualquier outfit navideño.

Uñas azules “Cinderella”

Estas uñas retoman su nombre del color característico del vestido de esta princesa, además de inspirarse en los tonos azulados de la nieve, el hielo y los copos. Estas uñas consisten en agregar un color azul frío de forma uniforme que puede acompañarse con un acabado en efecto perla, el cual les dará el toque y esencia de uñas navideñas.

Uñas verde esmeralda, zafiro y burdeos

Los tonos inspirados en las piedras preciosas son una de las apuestas más sofisticadas de la temporada. El verde esmeralda, el rojo burdeos y el azul zafiro se imponen sobre acabados brillantes, satinados y efectos, aportando profundidad y distinción a las uñas. Estas tonalidades lucen especialmente bien en uñas largas de acrílicos; sin embargo, las uñas cortas de gel también son sus grandes aliadas.

Las uñas de gel o acrílicas ofrecen un sinfín de posibilidades para brillar en esta Navidad sin perder elegancia. Ya sea que prefieras un diseño discreto o una manicura más atrevida, lo importante es que refleje tu estilo y te acompañe durante una de las celebraciones más importantes del año con mucha sofisticación y luciendo un look muy festivo.

También puedes leer:
Uñas verdes
Belleza
Adiós al clásico nude: estos son los 3 colores de uñas que están conquistando el estilo minimalista
May 22, 2025
 · 
Emma Duarte
uñas con estrellas.jpg
Belleza
5 diseños de uñas con estrellas: el toque innovador que necesitas para brillar este verano 2025
May 23, 2025
 · 
Shareni Pastrana

Uñas de gel uñas acrílicas Navidad
Lily Carmona
Relacionado
Luna hoy cómo aprovechar la energía de la luna creciente en la temporada de Escorpio.png
Horóscopos
Luna hoy: cómo aprovechar la energía de la luna creciente en la temporada de Escorpio
November 01, 2025
 · 
Lily Carmona
La trágica vida de Sofía de Hohenberg la hija del archiduque cuyo destino cambió tras el asesinato de sus padres en Sarajevo.png
Realeza
La trágica vida de Sofía de Hohenberg: la hija del archiduque cuyo destino cambió tras el asesinato de sus padres en Sarajevo
November 01, 2025
 · 
Lily Carmona
El color de pelo que más te favorece según el color de tus ojos
Belleza
Este es el color de pelo que más te favorece según el color de tus ojos
November 01, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Daniel Ducruet da su versión sobre la infidelidad que destruyó su matrimonio con Estefanía de Mónaco
Realeza
Daniel Ducruet da su versión sobre la infidelidad que destruyó su matrimonio con Estefanía de Mónaco: “Fui víctima de una trampa”
November 01, 2025
 · 
Melisa Velázquez