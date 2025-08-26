Uñas francesas: 8 forma de reinventar este diseño para el otoño 2025

Con la llegada del otoño, los colores se renuevan y los tonos neutros y oscuros como el chocolate, el negro o incluso el borgoña se vuelven los protagonistas de la temporada para conseguir looks mucho más modernos y atrevidos.

Es así que las uñas francesas se reinventan, dejando de lado la clásica punta blanca, para combinar los tonos otoñales.

Uñas francesas para el otoño

Las uñas francesas es una de las tendencias clásicas que nunca pasan de moda; sin embargo, temporada tras temporada se reinventan con nuevos acabados, texturas o incluso colores que las convierten en un look moderno y sofisticado.

Para el otoño, los acabados glaseados y los tonos de temporada serán los encargados de hacer este manicure, uno de tus favoritos.

Uñas francesas en diagonal

Para este diseño se utiliza como base uno de los tonos favoritos para este otoño 2025, se trata del pink mocha que ha puesto en tendencia Selena Gomez y que para las uñas francesas, queda de maravilla. La punta será en el clásico tono blanco pero con un diseño diagonal.

Uñas francesas de otoño

Con un suave degradado, este diseño emplea los tonos marrones del otoño para reinventar las clásicas uñas francesas para un acabado mocha que se ve espectacular.

Uñas francesas naranja

El tono naranja es uno de los tonos favoritos para llevar durante el otoño, su vibra cálida puede lucir elegante en este diseño de uñas francesas para un terminado casual.

Uñas rojo burdeos

Como cada año, este tono de rojo intenso se apodera del otoño y en las uñas no podía ser la excepción, para un diseño de uñas francesas es la mejor opción para un manicure moderno y elegante.

Uñas doradas

Si estás en busca de un look minimalista, este diseño puede ser la mejor opción, pues se realiza sobre una base en color nude con la punta invertida en color dorado.

Ombre chocolate

Otra variación de la clásica uña francesa, es este diseño con la punta en color chocolate, pero con un acabado degradado para un look más sofisticado y elegante.

Polka don nails para el otoño

Una de las tendencias más populares del 2025, son las polka dot nails, que si se hacen con los tonos característcos del otoño, se puede conseguir un look sofisticado en tendencia.

Uñas francesas minimalistas

Los detalles minimalistas se han convertido en los favoritos para crear uñas elegantes, y para las uñas francesas, los toques dorados son ideales para un look otoñal.

Las uñas francesas son la prueba de que los clásico puede reinventarse para seguir marcando tendencia en cualquier época del año.

