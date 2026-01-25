Uñas ojo de gato: 5 diseños elegantes que puedes llevar a la oficina

Las uñas ojo de gato se convirtieron en las grandes favoritas del 2025 y en las compañeras infalibles de muchas de nosotras en los primeros días del 2026. A pesar de haber surgido como una tendencia más en el mundo de las uñas, la realidad es que han llegado para convertirse en un clásico e infalible para acompañar cualquier diseño de uñas, pues es capaz de complementarse a la perfección con propuestas extremadamente creativas que van desde el maximalismo hasta sus versiones más discretas, en donde el protagonismo radica únicamente en este precioso efecto.

Si tú, como nosotras, perteneces al club de las fanáticas absolutas de estas uñas y estás buscando propuestas para lucir en tu próximo set, revisa estos diseños elegantes que puedes llevar a la oficina sin que estas resulten sumamente llamativas.

Uñas francesas con cat eye

No puedes negarnos que el francés no es uno de tus diseños de uñas favoritos. Así que esta es tu señal para probar tu manicure favorito con el efecto que está en tendencia. Ojo aquí, aunque existe la propuesta de utilizar como base el cat eye y sobre este trazar la clásica punta blanca del francés, esta idea no recurre a esta técnica de decoración. Con ayuda de imanes especiales en forma de U es que vamos a dar la forma de la media luna que caracteriza al francés solamente con el efecto ojo de gato. El resultado son unas uñas sumamente elegantes y únicas.

Uñas frame

Esta es una tendencia que nació en 2025 y es poco probable que se deje de utilizar a lo largo del 2026. Las uñas frame buscan enmarcar el contorno de estas con un efecto cromado en tono dorado a juego, un relieve muy sutil y delgado que hace que nuestras manos se vean muy delicadas y elegantes. En este tipo de diseños, el gel ojo de gato sirve como la base perfecta para no restarle protagonismo al efecto espejo, pero aportar un brillo especial a nuestra manicure.

Uñas con relieve

Si en tu oficina te permiten experimentar con diseños creativos de uñas, puedes apostar por esta propuesta con relieves, la cual recurre al uso de flores y formas irregulares en color dorado para hacer que las uñas se vean elegantes y exóticas sin caer en los excesos.

En este diseño maximalista hay muchos elementos protagonistas; sin embargo, el cat eye sirve como base para incluir cada uno de ellos y lograr un diseño único y lleno de creatividad.

Uñas rojas

El rojo es un clásico que siempre queremos llevar a la oficina; sin embargo, apostar por él en un combo único hará que todas te pregunten qué barniz traes en tus uñas. Para lograrlo, tendrás que recurrir a la base del ojo de gato, sobre la cual vas a colocar una capa de gel vitral rojo y encima un toque de reflectivo, ese gel que se activa al exponerse a la luz directa de un flash o del sol. Te juramos que todo mundo se enamorará de tu manicure.

Baby Boomer

Si el baby boomer por sí solo es un efecto que logra que las manos luzcan elegantes y refinadas, apostar por él en la textura del efecto ojo de gato da como resultado un diseño sumamente sofisticado. La magia de este diseño radica en el difuminado, que nace desde la punta de la uña y se va perdiendo en dirección de la cutícula, creando un efecto hipnótico gracias a la activación de las partículas magnéticas, en el que no se logra distinguir el final del producto. Aunque puedes lucir este modelo en cualquier forma y longitud de uñas, la recomendación es apostar por la forma almendra para hacer que tus manos se vean más femeninas.

Ahora que ya conoces estos diseños elegantes de uñas ojo de gato, ¿qué estás esperando para agendar una cita con tu manicurista de confianza? Recuerda que el cat eye es un efecto que puedes adaptar a cualquier estilo y longitud, pues sea la elección que le des en tus uñas, este hará que tus manos luzcan refinadas, femeninas y sumamente elegantes.