Uñas rojas: 5 diseños de San Valentín para unas manos rejuvenecidas y elegantes

El esmalte de uñas, así como el gel color rojo, pareciera haber tomado solo unos días de descanso luego de Navidad para volver a convertirse en el material protagónico de la temporada. San Valentín está a unas semanas de distancia y las uñas rojas vuelven a convertirse en la apuesta perfecta para lucir un manicure elegante, poderoso y, por supuesto, en las favoritas de muchas de nosotras para ponernos en modo romántico, al igual que el mes de febrero.

Si estás lista para hacer un retoque a las uñas navideñas, pero quieres seguir manteniendo la gama de los tonos cereza, estos diseños de uñas rojas para San Valentín son la inspiración perfecta para apostar por unas uñas rejuvenecedoras y elegantes.

Uñas francesas con cat eye

Si estás buscando un diseño de uñas discreto, sobrio, pero que te haga sentir en el mood de la celebración, apostar por unas uñas francesas será un gran acierto. Con una base en efecto ojo de gato rosado, este french rojo se convierte en una opción creativa y muy elegante para lucir unas uñas que tengan un toque de San Valentín en ellas, pero sin hacer tan evidente el diseño de corazones y flores al que estamos acostumbradas para estas fechas.

Uñas jelly

Si lo tuyo es el brillo, apostar por este diseño sea lo mejor que puedes hacer para lucir un manicure elegante, creativo y muy romántico. Las uñas jelly se caracterizan por realizarse con un gel traslúcido con color. En este ejemplo específico, el protagónico es el tono rojo; sin embargo, puedes encontrarlo en una amplia gama.

Para realizarlo, necesitas colocar una base de gel negra translúcida, sobre la cual colocarás acetatos para uñas en formas de corazón. Una vez curado este procedimiento, vas a aplicar una capa de gel jelly, también conocido como vitral, en color rojo y proteger el diseño con un poco de top.

Uñas velvet

Un diseño de uñas de San Valentín sin corazones es como probar nuestro platillo favorito sin una pizca de sazón, es decir, algo imperdonable. Así que esta idea apuesta por incluirlos en su diseño, pero en un formato minimalista.

Tres uñas llevan el color rojo cereza tan característico de la temporada en conjunto con la técnica de uña destacada, sobre la cual lucen pequeños corazones en rojo y blanco en efecto velvet, el cual se logra con ayuda de un poco de acrílico en polvo sobre el gel antes de curarlo en lámpara. Este contraste entre los acabados brillante y mate hace que las uñas luzcan elegantes y muy femeninas.

Uñas nude con corazones

En el mismo mood de las uñas minimalistas, llega esta propuesta que busca aprovechar el color natural de nuestras uñas para darle protagonismo al decorado. Sobre estas, vas a dibujar corazones de diversos tamaños y en distintas direcciones sobre la punta, logrando un francés romántico. Algo que vuelve muy especial a este diseño es el efecto ojo de gato con el que están hechos los corazones, pues es lo que le da el acabado refinado y elegante.

Uñas cuadradas

Entrando en el terreno del maximalismo y los diseños de uñas más elaborados, encontramos esta propuesta, la cual apuesta por pintar todas las uñas de un gel color rojo con acabado reflectivo y sobre estas trazar pequeños corazones y puntos con un gel color rosa.

Algo que vuelve muy especial este diseño es la decoración de moñito coquette en forma de 3D que lleva sobre el dedo anular, logrando que esta propuesta no solo se vea muy ad hoc a la temporada, sino que también sumamente femenina.

Ahora que conoces estos diseños de uñas rojas para San Valentín, ya no tienes pretexto para llegar sin unas uñas lindas a tu cita romántica con tu persona especial el próximo 14 de febrero.

Recuerda que el mundo de las uñas no tiene reglas en la decoración, así que puedes combinar varios diseños o tomar elementos de cada propuesta para crear el tuyo propio. Sea la opción que elijas, deseamos que tu diseño de uñas resalte la elegancia y belleza de tus manos.