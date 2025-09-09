Victoria Beckham presume el corte effortless que todas las mujeres de 40 deberían probar

Victoria Beckham estrenó un corte de pelo effortless que resulta perfecto para mujeres de 40 años que desean un estilo moderno y juvenil. La ex Spice Girl mostró su renovada imagen durante la fiesta de cumpleaños de su hijo Romeo Beckham, donde sin duda robó protagonismo con su imagen renovada.

La también diseñadora, ha demostrado que a sus 51 años, puede verse juvenil y al mismo tiempo elegante, tomando las decisiones correctas en cuanto a moda y estilo.

El nuevo look effortless de Victoria Beckham

Fue durante la celebración del cumpleaños número 23 de su hijo Rome Beckham, donde Victoria deslumbró con su nuevo look. La familia se reunió en Aki London, un nuevo restaurante de cocina japonesa en Cavendish Square, donde los grandes ausentes fueron Borrklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz.

Victoria vistió una elegante falda satinada con transparencias y un blazer que formaban un total black. Sin embargo, lo que capturó las miradas, fue su nuevo corte de pelo effortless midi con un aspecto pulido más largo del que suele llevar.

¿Cómo es el nuevo look de Victoria Beckham?

De acuerdo con algunos estilistas reconocidos, es un corte ideal para mujeres de 40 años o más, que desean verse más juveniles, pues gracias a sus mechones delicados que enmarcan el rostro, es posible suavizar el rostro, logrando una imagen mucho más juvenil.

El look en ligeras capas va peinado en ondas suaves para crear un efecto desenfadado y al mismo tiempo marcar los pómulos para resaltar las facciones con elegancia.

Además, Victoria iluminó su melena con reflejos dorados que ayudan a dar luz y profundidad a la melena, lo que permite una imágen mucho más suave y sofisticada de manera natural.

Sin duda, Victoria Beckham se ha sumado a la tendencia de llevar el tinte de pelo mocha mousse, uno de los tonos favoritos del otoño en un balayage que le va de maravilla.

