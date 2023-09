¿Depresión? Conoce 10 hábitos diarios para mejorar tu estado de ánimo

La depresión es una afección de salud mental que puede ser debilitante. Si estás luchando contra la depresión, es importante saber que no estás sola.

Hay muchos hábitos diarios que puedes incorporar a tu rutina para ayudar a mejorar tu estado de ánimo y reducir los síntomas de la depresión. Y aunque los siguientes consejos tienen una carga extra de buen humor, es importante buscar ayuda profesional con las debidas credenciales.

En el inter, prueba los siguientes hábitos diarios, los cuales pueden ayudarte a reducir los síntomas de tristeza y mejorar tu bienestar general.

1. Establece una rutina

Crear y seguir una rutina diaria confiable puede ayudar a reducir los síntomas de la depresión. Tener una rutina puede brindarte algo que esperar y ayudarte a levantarte de la cama y moverte.

TIP: Intenta establecer un horario para despertarte, irte a la cama, comer y hacer ejercicio.

2. Duerme lo suficiente

La falta de sueño está relacionada con un aumento de la depresión y otras afecciones de salud mental. Intenta establecer un horario de sueño constante y trate de dormir entre 7 y 8 horas por noche.

TIP: Crea un ambiente propicio para dormir, como apagar las luces y los dispositivos electrónicos antes de acostarte.

La fórmula de la felicidad. Getty Images

3. Haz ejercicio

Las investigaciones muestran que el ejercicio y el yoga pueden ayudar a reducir los síntomas de la depresión. No es necesario pasar horas en el gimnasio ni entrenar para una maratón para experimentar los beneficios del ejercicio diario.

TIP: Si no tienes gimnasio, ¿por qué no pruebas con una caminata corta o un estiramiento suave? Ambos pueden resultar útiles.

4. Come una dieta saludable

Una dieta saludable puede ayudar a mejorar tu estado de ánimo y reducir los síntomas de la depresión. Trate de llevar una dieta rica en frutas, verduras, proteínas magras y cereales integrales.

TIP: Por más apetitosos que resulten, aléjate de los alimentos procesados y las bebidas azucaradas.

5. Lee

Los estudios han relacionado la lectura con mejoras en los síntomas de depresión, así como con la flexibilidad mental y la función cerebral.

TIP: Intenta reservar al menos 30 minutos cada día para leer en paz, si puedes poner música de fondo, ¡mucho mejor!

6. Conéctate con otros

Las conexiones sociales sólidas pueden ayudar a reducir el riesgo de depresión.

TIP: Intenta reservar tiempo para amigos y familiares, o considera unirte a un grupo de apoyo. Aprovecha para conocer los planes de las personas que te rodean para motivar a emprender los tuyos propios.

7. Practica el autocuidado

Cuidar de ti mismo puede ayudar a reducir los síntomas de la depresión. Esto puede incluir cosas como tomar un baño relajante, practicar atención plena o meditación, o hacer algo creativo.

TIP: Haz de tu rutina de skincare, tu momento de bienestar, desde que te lavas la cara hasta que te aplicas los sueros y las cremas humectantes.

8. Limita el consumo de alcohol y drogas

De primera instancia, parecería que te ayudan a olvidar, pero lo cierto es que te alejan de tu lugar feliz. El alcohol y las drogas pueden empeorar los síntomas de la depresión.

TIP: Limita tu consumo de alcohol a uno trago por día.

9. Busca ayuda profesional

Te lo volvemos a decir, si estás luchando contra la depresión, es importante buscar ayuda profesional. Un terapeuta puede ayudarte a desarrollar un plan de tratamiento personalizado para abordar los síntomas de la depresión.

TIP: En México existe un servicio gratuito de apoyo emocional u orientación, se llama Línea de la Vida y su teléfono es 800 911 2000.

10. Esta tristeza, también pasará

La depresión es una afección desafiante, pero es posible recuperarse. Con tiempo y esfuerzo, puedes aprender a controlar los síntomas y vivir una vida plena y satisfactoria.

TIP: En lo que la tristeza pasa, trata de retomar actividades que te gusten, practica la gratitud (reflexionar sobre las cosas buenas de tu vida), y sé amable contigo misma.

Toma en cuenta que, aunque estos hábitos pueden ser útiles para controlar los síntomas de la depresión, no sustituyen el tratamiento.