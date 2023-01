Shakira lanza un dardo a Piqué y Clara Chía en su nueva canción —y esta letra lo comprueba

Así como hubo 5 mensajes ocultos en el video ‘Monotonía’ de Shakira, ahora la colombiana regresa con una nueva bomba: la colaboración con Bizarrap que promete tener muchas indirectas para su ex, Gerard Piqué. La canción que estrena este miércoles 11 de enero promete ser un bombazo para Piqué y su nueva pareja, Clara Chía, con quien le fue infiel a la colombiana —y está causando revuelo porque se filtraron algunas estrofas de la canción.

Las estrofas filtradas hacen un juego de palabras con el apellido de Gerard, y de cierta forma también incluye a otra persona que cataloga como ser ‘igualita que tú’. Aunque la cantante no ha desmentido o afirmado estas suposiciones, el público se ha encargado de demostrar que la letra es un dardo para Piqué y Clara Chía.

Una loba como yo no está pa'tipos como tú. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. / Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores, ni me supliques.