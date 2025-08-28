Anne Hathaway sufre accidente en el rodaje de “El diablo viste a la moda”, ¿fue parte de una escena?

Anne Hathaway encendió las alarmas de sus seguidores luego de darse a conocer que sufrió una caída en pleno rodaje de “El diablo viste a la moda 2”. El accidente ocurrió mientras rodaba una de las escenas en el set, y a pesar de que fue un golpe bastante fuerte, se ha reportado que la actriz se encuentra bien y todo quedó en un susto.

¿Qué fue lo que ocurrió con Anne Hathaway?

Mientras el rodaje de la segunda parte de “El diablo viste a la moda 2” transcurría con normalidad, TMZ y otros medios que estaban ubicados en el sitio reportaron un incidente en el set de rodaje.

El equipo de producción y la actriz Anne Hathaway se encontraban rodando una escena de exterior en Nueva York cuando Anne se resbaló y cayó mientras estaban grabando. Luego de que el director diera la indicación de “¡acción!”, los extras comenzaron a interpretar sus papeles y la querida Andy Sachs sale por la puerta de una casa típica del distrito de Manhattan, las cuales se caracterizan por lucir fachadas revestidas de brownstone y escaleras a la entrada.

Con un look de falda plisada en color negro a la altura de la rodilla, una playera de manga larga y estampado transparente, un bolso de mano negro con lentes oscuros a juego y un par de tacones, presumiblemente Valentino, la actriz bajó las escaleras y, luego de pisar mal, uno de sus lujosos zapatos le jugó la mala pasada de crear en ella un desequilibrio que provocaría la caída de la actriz.

Anne Hathaway en el set de “The Devil Wears Prada 2" en el momento de su caída. Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

Por supuesto que, como toda una diva, Hathaway se incorporó rápidamente y gritó ‘I’m fine’ (estoy bien), para el momento en el que los miembros de la producción se acercaban a auxiliarla.

Pronto las imágenes y el video del momento comenzaron a inundar las redes, surgiendo la pregunta de saber si realmente Anne se encontraba bien. Hasta el momento, ningún equipo de la producción o la misma actriz han salido a confirmar el bienestar de la actriz, pues hay que reconocer que la caída fue fuerte; sin embargo, todo parece apuntar a que el hecho no pasó a mayores, para el alivio de todas.

Lo que sabemos del rodaje hasta ahora

Hasta la fecha seguimos sin contar con muchos detalles sobre el curso que tomará la historia; sin embargo, lo único que se nos ha compartido es que se retomará la historia de Andy Sachs (interpretada por Hathaway), Miranda Priestly (a quien da vida Meryl Streep) y Emily Charlton (interpretada por Emily Blunt), quienes se van a sumergir en una nueva aventura relacionada con la transición del mundo de la moda editorial tradicional y su transición a la era digital y cómo esta ha transformado la industria de la moda.

La caída de Anne Hathaway no pasó de ser un pequeño incidente (y un gran susto), pero bastó para ponernos alerta sobre el bienestar de la actriz. Mientras enviamos todas las vibras de sanación a Anne, seguimos esperando y contando los días hasta el 1 de mayo del 2026, fecha estimada de estreno de la cinta que promete conquistar y robarse por segunda ocasión nuestros corazones.