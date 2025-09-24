Arrestan a hombre en casa de Travis Kelce tras intentar dar declaración jurada de Justin Baldoni a Taylor Swift

Un momento de tensión se vivió en Kansas el pasado 15 de septiembre, cuando un hombre fue arrestado tras irrumpir en la propiedad de Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, con la intención de entregar documentos legales dirigidos a Taylor Swift en nombre del equipo de abogados de Justin Baldoni.

El incidente en la residencia de Kelce

De acuerdo con un reporte a varios medios internacionales, el individuo, identificado como Justin Lee Fisher, de 48 años, fue detenido en la madrugada luego de presuntamente saltar la valla de seguridad de la residencia privada en Leawood, Kansas. La casa pertenece a Kelce, quien actualmente comparte su vida con Swift, y ambos estaban en el lugar en ese momento.

Las autoridades informaron que Fisher fue acusado de “invadir propiedad privada en un vecindario privado”. El reporte policial se mantiene restringido en cuanto a su difusión, lo que ha generado aún más atención en torno al caso.

¿Por qué Justin Baldoni está involucrado?

El nombre de Baldoni surge porque los papeles legales que el hombre intentaba entregar estaban relacionados con la batalla judicial entre el actor y director de It Ends With Us y Blake Lively, su coprotagonista en la cinta. Swift fue mencionada en ese proceso, aunque fuentes cercanas indicaron a People que es poco probable que la cantante tenga que declarar en dicho litigio.

Esto deja en evidencia cómo la popularidad de la intérprete de Fortnight y su relación con Kelce convierten cualquier movimiento en un hecho mediático, incluso aquellos que provienen de conflictos en los que no está directamente involucrada.

La seguridad de Taylor Swift y Travis Kelce

El arresto ha puesto sobre la mesa la seguridad de la pareja, quienes desde el inicio de su relación han sido foco constante de atención pública. Si bien la situación no pasó a mayores, sí refuerza la importancia de mantener protocolos estrictos en torno a figuras públicas de este nivel.

Este incidente nos ha escandalízalo y es que si bien este problema no es de Taylor Swift o Travis Kelce, nos recuerda que el caso entre Justin Baldoni y Blake Lively sigue más vigente que nunca.

