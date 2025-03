Así es la millonaria mansión donde vivirán Selena Gómez y Benny Blanco: un paraíso de 35 MDD

La lujosa mansión en la que vivirán Selena Gómez y Benny Blanco: costó 35 millones de dólares

Selena Gómez y su novio Benny Blanco han dado un paso importante en su relación al comprar una mansión juntos en la exclusiva zona de Beverly Hills, en Los Ángeles. La propiedad tiene un precio impresionante de 35 millones de dólares y, sin duda, representa un nuevo capítulo en la vida de la pareja. Tras casi un año de relación formal, Selena y Benny decidieron dar este gran paso y adquirir un hogar para vivir juntos.

Selena Gómez y Benny Blanco compran una mansión en Beverly Hills

La mansión que han adquirido se encuentra en una de las zonas más cotizadas de Beverly Hills, conocida por ser el hogar de muchas celebridades. Este impresionante inmueble tiene un estilo arquitectónico español y cuenta con detalles lujosos y amplios espacios. La propiedad incluye siete habitaciones, 12 baños, una piscina que invita al relax, una biblioteca perfecta para momentos de lectura, y una cancha de tenis para los momentos de esparcimiento. Además, tiene una casa de huéspedes, lo que les permitirá recibir visitas con total comodidad, y un gimnasio privado, lo que facilitará que la pareja se mantenga en forma.

Según información del portal TMZ, Selena y Benny firmaron la compra de la propiedad en diciembre de 2024, justo después de haber anunciado su compromiso. La hipoteca que firmaron por esta mansión fue de 22.75 millones de dólares. Esta transacción se convierte en una de las ventas más caras de Beverly Hills en 2024, lo que resalta la magnitud de la inversión que han hecho.

El lujo de la propiedad no solo se debe a su diseño y características, sino también a su ubicación privilegiada. El vecindario de Beverly Hills es conocido por albergar a celebridades, empresarios de alto perfil y personas influyentes, lo que convierte a la mansión en un lugar aún más exclusivo. Además, se sabe que la propiedad anteriormente perteneció a un reconocido director de cine, lo que le agrega un toque de historia al lugar.

¿Cuándo se mudarán Selena Gómez y Benny Blanco a su nueva mansión?

Aunque la mansión ya ha sido adquirida, parece que la pareja aún no se ha mudado oficialmente. Imágenes aéreas de la propiedad revelan que aún hay algunos trabajos de renovación por realizar, como un hoyo visible en el techo, lo que sugiere que la casa necesita algunas reparaciones antes de ser habitada. Sin embargo, se espera que una vez que estén listos, Selena y Benny compartan detalles del interior a través de sus redes sociales, donde suelen mostrar momentos de su vida privada.

En cuanto a cuándo se mudarán, ha surgido la especulación de que podrían esperar a casarse antes de mudarse a su nueva mansión. Aunque aún no hay una fecha oficial para su boda, la compra de la casa refleja claramente el deseo de la pareja de comenzar a construir un futuro juntos. La noticia de su compra se ha vuelto un tema popular en redes sociales, y los fanáticos esperan ansiosos ver cómo se adaptan a su nuevo hogar.

Un año de amor y nuevos proyectos musicales

El anuncio de su compromiso a finales de 2024 fue solo el inicio de un nuevo capítulo para Selena y Benny. Desde que formalizaron su relación hace un año, ambos han permanecido juntos y han compartido momentos especiales tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Además de la noticia de la mansión, los dos también han estado trabajando juntos en el ámbito musical.

El 21 de marzo de 2025, Selena lanzará su nuevo álbum I Said I Love You First. El sencillo Scared of Loving You ha sido bien recibido por el público, y se ha destacado por la manera única en que Selena expresa sus sentimientos hacia su pareja. Este lanzamiento promete ser uno de los más importantes en su carrera, y los seguidores de la pareja están emocionados por lo que está por venir, tanto en su vida personal como profesional.

Mientras tanto, Selena y Benny continúan disfrutando de su relación y su éxito en el mundo de la música, mientras que todos esperan ver cómo será su nueva vida en su lujosa mansión de Beverly Hills.