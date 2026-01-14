¿Baby bump a la vista? Selena Gomez desata rumores sobre embarazo durante los Golden Globes 2026

Los Golden Globes 2026 no solo nos regalaron momentos icónicos al galardonar a lo mejor del cine, sino que también por momentos de moda y belleza. En esta edición, Selena Gomez deslumbró con su impecable estilo que inevitablemente nos recordó al ‘Old Hollywood’ gracias a su maquillaje glamuroso y su peinado bob peinado con ondas. Sin embargo, su vestido fue el que se robó los titulares, no solo por su belleza, sino también porque muchos creen que ocultaba una pequeña barriguita, desatando los rumores sobre el embarazo de la actriz.

El look de Selena Gomez que se robó los reflectores

El pasado 11 de enero se celebró la 83.ª edición de los Globos de Oro, evento en el que desfilaron innumerables celebridades con elegancia y refinamiento, siendo Selena Gomez una de ellas.

La cantante y actriz llegó acompañada de su esposo, el productor musical Benny Blanco, con un vestido negro entallado firmado por Chanel. El diseño destacó por la aplicación de plumas blancas que se distribuían por el escote bardot que destacaba sus hombros y cuello. El modelo, clásico y elegante, a pesar de contar con un corte recto, favoreció la figura de la cantante al contar con una parte entallada a la altura de la cintura.

¿Por qué se cree que Selena está embarazada?

Las especulaciones sobre el embarazo de la cantante surgieron por causa de su vestido. Gracias a que el modelo se amoldó a su figura, el vientre de la cantante se hacía visible, haciendo que los fanáticos rápidamente comenzaran a cuestionar en redes sociales si Sel y Benny están en la dulce espera.

Sin embargo, el vestido no fue el único factor que favoreció el rumor, sino también la actitud de la cantante, quien, en repetidas ocasiones, posó ante las cámaras con su mano a la altura de su vientre, incluso acariciándolo en algunas ocasiones.

Selena y su postura hacia la maternidad

A pesar de que estas acciones no confirmaron absolutamente nada, muchas personas apostaron a que existía la posibilidad de un embarazo por ser “señales” asociadas con una mujer embarazada. Es importante recordar que el cuerpo femenino suele atravesar cambios a lo largo del ciclo menstrual, cambios hormonales, estrés y otros factores, por lo que una “barriguita abultada” no es necesariamente sinónimo de embarazo. Recordemos que Selena ha sido bastante abierta al compartir su condición médica y su vida con el lupus, una enfermedad que puede afectar articulaciones, piel, riñones y otros sistemas del cuerpo.

En diversas ocasiones, la cantante ha dejado claro su deseo de convertirse en madre, reconociendo que su padecimiento no hace viable esta posibilidad, pues podría implicar un riesgo considerable en su salud o la del bebé.

Hasta el momento, Selena Gomez no ha confirmado nada sobre un posible embarazo. Lo que sí podemos confirmar es que la cantante luce radiante y feliz, dejando claro con su asistencia a la gala de los Golden Globes 2026 que es poseedora de un gran estilo.