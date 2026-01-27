Suscríbete
Bella Hadid rompe el silencio tras los rumores de su separación con esta FOTO

Tras dos años de relación, Bella Hadid y Adán Buñuelos pusieron punto final a su historia de amor.

Enero 27, 2026 • 
Melisa Velázquez
De acuerdo con varios medios internacionales como People o Page Six, Bella Hadid y Adán Buñuelos, que se conocieron en 2023, habrían puesto punto final a su historia de amor tras dos años de relación.

Algunas fuentes cercanas a la pareja han revelado que Bella ha tratado de manbtenerse ocupada para superar la ruptura, se refugia en el trabajo, en sus amistades y en pequeños viajes para despejarse.

A sido a través de Instagram, donde Bella ha dejado señalas de su proceso de sanación, y tras darse a conocer la noticia en los medios, la modelo y hermana menor de Gigi Hadid, ha compartido una historia que deja claro cómo se siente

El mundo arde y florece al mismo tiempo: recibes la mala noticia y la sorpresa el mismo día. Lloras por los titulares y luego te ríes al ver a un bebé con un gorro con forma de oso”.

