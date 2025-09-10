Catherine Zeta-Jones genera polémica por comentario inapropiado hacia un fan de 12 años

En medio de la promoción de la segunda temporada de “Wednesday”, la actriz Catherine Zeta-Jones se convirtió en tendencia, no por su papel en pantalla, sino por un comentario que hizo durante una entrevista en un famoso late show. Aunque trató de expresar su idea bajo un tono de “broma”, las palabras fueron consideradas inapropiadas, generando una ola de críticas en redes sociales.

El comentario que desató la polémica

Durante su asistencia al Late Night with Seth Meyers, Jones compartió una anécdota en la cual mencionó que, mientras jugaba golf en compañía de su esposo Michael Douglas, un pequeño fan se acercó a ella para solicitar un autógrafo.

La actriz, recordada por interpretar a Elena en “La máscara del zorro”, resaltó, en modo de “broma”, la diferencia de edad entre ella y el pequeño de 12 años.

“Estaba practicando, y este niño de 12 años muy lindo se me acercó a pedirme un autógrafo, y fue adorable.

Entonces dije: Ja, ja, ja. Cuando tenga 70, este lindo niño tendrá 33", haciendo alusión a que en ese momento el niño ya sería un adulto.

Ante la pregunta del Meyers sobre si “Michael podía notar cuando ella hacía matemáticas de esa forma en su cabeza”, la actriz respondió “Sí, normalmente él piensa que aún estoy decidiendo qué elegir o qué palo de golf usar, pero, en realidad, estoy pensando: ‘Para ese entonces, seguro estará bien’”, comentario que solo empeoró la situación.

Reacciones en redes sociales

Por supuesto que la situación provocó disgusto entre usuarios de redes sociales una vez que el clip de la entrevista se viralizó, desatando infinidad de comentarios criticando la actitud y respuestas de la actriz.

Hubo incluso quien señaló que el presentador también debería ser cuestionado por los comentarios que dijo y “seguir el juego”.

En algún momento de la conversación en redes, las opiniones se dividieron entre quienes seguían desaprobando la actitud de Catherine y Seth, y quienes expresaron que el comentario fue en tono de “broma”, por lo que no debía provocar la molestia de la gente.

Catherine Zeta-Jones y su reputación en Hollywood

Poseedora de una increíble trayectoria, Catherine ha sido reconocida por su talento y profesionalismo, así como por su imagen refinada y elegante. Sin embargo, este episodio ha sacado a relucir lo polémico que en su momento fue la relación que la actriz inició con el actor Michael Douglas, con quien se lleva 25 años de diferencia, y con quien lleva a su vez 25 años de casada.

Durante la entrevista, la actriz también reconoció haberse sentido emocionada y como una “adolescente” al conocer a Lady Gaga, quien también participó en esta segunda temporada de la serie original de Netflix. “Me sentí como una chica de 14 años… como una fan de los Beatles en 1961. Todo lo que quería hacer era gritar y decir ‘¡Te amo!’, pero tuve que actuar con calma y decir ‘Mucho gusto en conocerte’”, reveló durante la misma entrevista.

Aunque la actriz no ha emitido aún alguna declaración respecto al “escándalo”, el debate entre el público generó una reflexión sobre la necesidad de mayor sensibilidad y responsabilidad de las figuras públicas al interactuar con fans y cuidar las declaraciones que emiten.