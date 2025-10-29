Chris Evans y Alba Baptista revelan el sexo y nombre de su primer bebé

El viernes 24 de octubre, Chris Evans de 44 años y su esposa, Al Baptista de 28, hicieron su gran debut como padres, la pareja le dio la bienvenida a su primer bebé juntos en medio de rumores no confirmados de embarazo.

Los primeros informes aseguraban que el hijo del Capitán América y la actriz de Borderline había nacido en un hospital de Massachusetts y que ambos se encontraban en excelentes condiciones de salud; sin embargo, la pareja ya dio los primeros detalles de su bebé.

¿Cómo se llama el bebé de Chris Evans y Alba Baptista?

De acuerdo con la revista People, la pareja que se casó en septiembre de 2023 durante una ceremonia en una finca privada en Cape Cod, Massachusetts, están disfrutando de la llegada de una hermosa niña a la que decidieron llamar Alma Grace Baptista Evans.

“Están disfrutando de su privacidad y de estos primeros días especiales en familia con su bebé”, compartió una fuente al medio.

Chris Evans y Alba Baptista celebran la llegada de su bebé Getty Images

Los deseos de Chris Evans de convertirse en padre junto a Alba Baptista

Antes de casarse con Alba, durante una entrevista con People en 2022, Chris ya había expresado sus deseos de formar una familia, casarse y tener hijos eran su gran sueño.

“Eso es absolutamente algo que quiero: esposa, hijos, formar una familia”, dijo Evans.

El actor reconoció que cualquier éxito que haya conseguido en su carrera, no significaba nada, si no tenía una familia con quien compartirlo.

“Cuando lees sobre la mayoría de los mejores artistas, ya sean actores, pintores, escritores, la mayoría de ellos admiten que no fue el trabajo que hicieron de lo que están más orgullosos, sino las relaciones; las familias que crearon, el amor que encontraron, el amor que compartieron”, agregó Evans.

Una fuente anterior confirmó ese deseo, revelando que Evans “se puso serio muy rápido” tras conocer a la actriz por primera vez en Europa: “Él decía que sabía que ella era la indicada”.

“Lleva un tiempo listo para sentar cabeza”, añadió la fuente. “Está deseando formar una familia. Simplemente estaba esperando a la chica ideal”.

