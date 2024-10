Chris Pine se une a la lista de famosos que escriben libros para niños; aquí todos los detalles

Chris Pine, conocido por su participación en películas como Star Trek, y Wonder Woman, ha dado un giro inesperado en su carrera con la publicación de su primer libro infantil: When Digz the Dog Met Zurl the Squirrel: A Short Tale. About a Short Tail (Cuando el perro Digz se encontró con la ardilla Zurl: Una historia corta sobre una cola corta).

Con esta obra, Pine se suma a otros artistas como Jennifer Aniston con Clydeo Takes a Bite Out of Life o Madonna con su primer libro The English Roses’, quienes también han explorado la faceta de escritores y en particular en la literatura para niños.

De acuerdo con el medio La Voz de Galicia, con su primer obra, Pine busca llegar tanto a los niños como a los padres, al transmitir un mensaje sobre el amor y la aceptación a pesar de las diferencias que puede haber entre los seres que habitan el planeta tierra.

Chris Pine se inspiró durante la pandemia para escribir su primer libro Getty Images

De qué trata el primer libro para niños de Chris Pine

El libro de Chris Pine cuenta la historia de un perro llamado Digz, quien se cree el amor de un jardín, y una ardilla llamada Zurl, que desafía esa noción. A lo largo de la narración, ambos descubren que tienen más cosas en común de lo que pensaban. Según Pine, la inspiración para el libro surgió durante la primera cuarentena de 2020, mientras paseaba a su perro y este persiguió a una ardilla.

Amazon

De acuerdo con el medio citado, aunque Chris Pine no tiene hijos, ha recibido comentarios de padres que están cansados de leer los mismos libros repetidamente, lo que lo motivó a escribir algo que fuera divertido tanto para niños como para adultos. Por el momento, el libro solo está disponible en inglés y se puede conseguir a través de Amazon.