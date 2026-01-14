Colleen Hoover, autora de “It Ends With Us”, revela su diagnóstico de cáncer

Colleen Hoover, una de las autoras modernas más leídas a nivel mundial que ha estado en la mira de diversos medios de comunicación, luego del escándalo mediático que surgió después del pleito legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, quienes se encargarán de traer a la vida a dos de sus personajes en la cinta “It Ends With Us”, adaptación del libro con el mismo nombre, abrió su corazón para hablar sobre uno de los momentos más delicados de su vida.

La escritora de otros best sellers mundiales como “Verity” reveló recientemente que fue diagnosticada con cáncer. A través de sus redes sociales, Colleen confirmó que se encuentra en tratamiento de radiación, donde también compartió cómo ha sido la experiencia desde el humor que tanto la caracteriza.

La autora Colleen Hoover comparte su diagnóstico de cáncer

El pasado lunes 12 de enero, Colleen publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram donde anunció que estaba viviendo el penúltimo día de su tratamiento de radiación. A través de una fotografía, la escritora agradeció al equipo médico que la ha atendido y acompañado en este duro proceso. Con el sentido del humor que la caracteriza, Colleen “bromeó” sobre los efectos visibles del tratamiento, dejando claro que, a pesar de la dificultad de la experiencia, está enfrentándola con optimismo.

"¡Penúltimo día de radiación! Ojalá pudiera culpar a Texas Oncology por mi pelo y mis expresiones faciales, pero han sido geniales. Espero que nunca los necesites, pero los recomiendo muchísimo.”, escribió.

¿Qué le sucedió a Colleen Hoover?

Días antes de su actualización de salud, la escritora compartió información sobre su diagnóstico, detallando que luego de realizarse un estudio genético, descubrió que su cáncer no tenía un origen hereditario, ni tampoco estaba relacionado con causas que suelen asociarse a él, como el VPH o exceso de hormonas.

De acuerdo con lo compartido por la propia Colleen, los especialistas consideraron que este podría haberse desarrollado por factores ambientales o un estilo de vida relacionado con el estrés, la falta de actividad física o hábitos alimenticios poco saludables. Al obtener su diagnóstico, Colleen reflexionó sobre los cambios que ha tenido que hacer en su rutina, reconociendo que estos han sido muy difíciles de seguir.

Colleen ya tenía problemas de salud desde octubre

A finales de octubre de 2025, Colleen ya había adelantado que estaba enfrentando problemas de salud, razón por la que no podría asistir a diversos eventos y compromisos profesionales. Recordemos que durante este periodo se realizaba la gira de prensa de la adaptación al cine de su libro “Regretting You”.

En aquel entonces, la autora explicó que se sometería a una cirugía que le impediría cumplir con su presencia en eventos relacionados con el estreno del filme que llegó a pantallas el 24 de octubre.

La noticia sobre el diagnóstico de cáncer de Colleen Hoover sin duda alguna llenó de conmoción a sus fanáticos. A pesar de la dificultad de la situación, la autora de “It Ends With Us” ha dejado claro que la resiliencia, la gratitud y el humor han sido factores que la han ayudado a manejar su padecimiento. Afortunadamente, ya se encuentra en tratamiento.