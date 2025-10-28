¿Cómo se conocieron Hugh Jackman y Sutton Foster? La pareja confirmó su relación en el estreno de Song Sung Blue

Hugh Jackman ha vuelto a sonreír, y no solo en la gran pantalla, pues el actor australiano, quien anunció su separación de Deborra-Lee Furness en 2023 tras casi tres décadas de matrimonio, sorprendió al mundo al presentarse junto a Sutton Foster en el estreno de Song Sung Blue en Nueva York. Las imágenes de ambos, tomados de la mano, marcaron la primera aparición pública de la pareja, que desde hace semanas era tema de conversación en círculos de Broadway y Hollywood.

Aunque ninguno de los dos había confirmado oficialmente la relación, su complicidad fue evidente en la alfombra roja. Fuentes cercanas a ambos revelaron que Jackman y Foster “comparten una conexión genuina y profunda, nacida de años de respeto y admiración profesional”. Es que su historia no comenzó en un set de cine, sino sobre los escenarios, cuando compartieron elenco en la versión musical de The Music Man en Broadway, en 2022.

Durante aquella producción, Jackman interpretaba al encantador Harold Hill, mientras que Foster daba vida a Marian Paroo. La química entre ambos no solo conquistó al público y a la crítica, sino que también sembró una amistad que, con el paso del tiempo, se transformó en algo más. “Siempre hubo un cariño especial entre ellos, pero eran totalmente profesionales. Fue después, ya fuera de la obra, cuando comenzaron a pasar más tiempo juntos”, explicó una fuente a un medio estadounidense.

¿Quién es la nueva pareja de Hugh Jackman?

El estreno de Song Sung Blue no solo confirmó su romance, sino que también simbolizó una nueva etapa para ambos artistas. Sutton Foster, dos veces ganadora del premio Tony, y Jackman, uno de los actores más queridos de Hollywood, parecen estar encontrando un equilibrio entre su pasión. Durante el evento, aseguraron que el actor australiano no se separó de ella en ningún momento.

Con esta nueva relación, Hugh Jackman y Sutton Foster confirman que la vida puede ofrecer segundas oportunidades llenas de arte, complicidad y ternura. Aunque ninguno ha hablado públicamente del tema, su aparición juntos fue más elocuente que cualquier declaración.

