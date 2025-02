Con ayuda de una mamá substituta, Lily Collins recibió a su primer hija: Tove Jane McDowell

La estrella de “Emily in Paris”, Lily Collins ha anunciado el nacimiento de su primera hija: Tove Jane McDowell. La actriz compartió la feliz noticia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una tierna imagen de la recién nacida y expresó su profunda gratitud hacia la madre subrogada que hizo posible este sueño

“Bienvenida al centro de nuestro mundo, Tove Jane McDowell”, comunicó la actriz a través de sus redes sociales, junto a imágenes de la recién nacida, dentro de una hermosa Cuna de Moisés, junto a una manta bordada.

La llegada de Tove Jane ha colmado de alegría el matrimonio formado por Lily Collins y Charlie McDowell. De hecho, el papá primerizo había expresado en octubre del año pasado su interés en convertirse en padre: “Nos gustaría pasar a esa siguiente etapa, ¡así que veremos cuándo sucede!”.

“Bienvenida al centro de nuestro mundo” fue el mensaje con el que Lily Collins anunció la llegada de Tove Jane. @lilyjcollins

Lily Collins ya es mamá

La gestación se mantuvo en total secreto, por lo que el anuncio del nacimiento fue una sorpresa. La pequeña Tove Jane nació en el norte de California a principios de esta semana, y lo único que se sabe es lo que Collins compartió: “Las palabras nunca podrán expresar nuestra infinita gratitud hacia nuestra increíble madre sustituta y hacia todos los que nos ayudaron en el camino”.

La gestación por sustitución, a menudo denominada de manera errónea “maternidad subrogada” o “vientre de alquiler”, es un método de reproducción asistida en el que una mujer lleva a cabo el embarazo, pero no se convierte en la madre legal del bebé. En esencia, la mujer que gesta al niño lo hace en nombre de otra persona o pareja que desea tener un hijo, cuando no se puede llevar a cabo el embarazo por sí misma.

Con la alegría de una mamá primeriza, Lily dedicó un tierno mensaje a su bebé: “Te amamos hasta la luna y más allá…”. Anteriormente, la actriz había expresado sus deseos de formar una familia: “Yo nunca tuve un momento revelador”, llegó a comentar a Us Weekly en 2017. “Mi razón para finalmente comenzar a hablar sobre [mi trastorno alimentario] fue el momento en que me di cuenta de que quería una familia. Quería tener hijos. No quería que esto fuera algo que yo trajera a colación”.

Lily Collins y Charlie McDowell se casaron el 4 de septiembre de 2021, en una ceremonia íntima en Colorado. Getty Images

Tove: el significado del nombre

Hijo de los actores Malcolm McDowell y Mary Steenburgen, Charlie es director de cine y televisión. Siendo uno de sus más recientes proyectos, la película: The Summer Book, una adaptación cinematográfica de la novela escrita por Tove Jansson. La película retrata la vida y las experiencias en el archipiélago finlandés de una de las autoras de libros infantiles más populares del mundo.

Escritora, ilustradora, historietista y pintora, Tove Marika Jansson es la creadora del universo Mumin. Y también, es la inspiración detrás del nombre de la primogénita de la actriz y del director de cine.

Tras su participación en la serie Emily in Paris, Collins había estado muy activa, debutando en el teatro en Barcelola, obra en la que comparte créditos con el actor español Álvaro Morte. Sin embargo, la nueva noticia, evidentemente traera muchos cambios para Lily y su esposo, Charlie.