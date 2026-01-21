¿Confirmó las acusaciones? Ex asistente de David Beckham reacciona a las acusaciones de Brooklyn Beckham

El drama entre los Beckham continúa luego de las declaraciones que Brooklyn Beckham realizó el día de ayer en contra de sus padres y la situación que están atravesando como familia.

Ahora, Rebecca Loos, exasistente de David Beckham, se suma a la ecuación al reaccionar públicamente a las acusaciones del primogénito de los Beckham, despertando así miles de especulaciones y generando más intriga en un caso que ya era mediático por sí solo.

¿Qué dijo Rebecca sobre las declaraciones de Brooklyn?

Rebecca Loos volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática al aprovechar sus redes sociales y comentar en una publicación relacionada sobre el comunicado que Brooklyn Beckham lanzó el día de ayer, 19 de enero, en su cuenta oficial de Instagram. “Estoy muy feliz de que finalmente se defienda y hable públicamente”, escribió la exasistente en un comentario.

Al mismo tiempo, aprovechó para mencionar que sentía “mucha pena” por Nicola Peltz, luego de que Brooklyn mencionara que su esposa había sufrido de “tratos malos” por parte de su familia. Las cosas no se detuvieron ahí y escalaron cuando Loos, respondió a su vez a otro comentario que celebraba la valentía de Brooklyn al revelar información respecto al distanciamiento, que por mucho tiempo fue evidente.

Rebecca respondió: “La verdad siempre sale a la luz”, una frase que para muchos usuarios dejó implícito que las acusaciones de Brooklyn eran completamente verídicas.

David y Victoria negaron las acusaciones de Rebecca en 2004. Getty

Rebecca y su polémica con los Beckham

Para Rebecca, la polémica en torno a la familia y el nombre Beckham no es algo nuevo, pues en 2004 ella misma se vio envuelta en una situación que involucró al exfutbolista y la diseñadora. En aquel lejano año, la exasistente de David afirmó haber mantenido una relación extramarital con el astro deportivo, la cual ocurrió durante su periodo como asistente del jugador.

Aunque sus declaraciones generaron revuelo y polémica en su momento, tanto David como Victoria negaron rotundamente que entre la asistente y el jugador hubiera un vínculo romántico, sosteniendo esta versión por años. Por supuesto, Rebecca jamás se ha retractado de sus declaraciones y en diversas ocasiones ha reiterado las acusaciones.

¿Qué dijo Brooklyn Beckham sobre sus padres?

El pasado 19 de enero, Brooklyn Beckham aprovechó las historias de su cuenta oficial de Instagram para realizar una serie de acusaciones en contra de sus padres, David y Victoria Beckham. En las imágenes, el joven detalló diversas situaciones que originaron el pleito que durante muchos meses generó curiosidad y rumores en torno a lo que estaba sucediendo dentro de la familia. Dentro de toda la información que Brooklyn reveló, mencionó que tanto David como Victoria han tratado de sabotear su matrimonio con Nicola Peltz, declarando que, aunque por mucho tiempo él mantuvo silencio, la prisión de sus padres así como la “manipulación mediática” lo habían orillado a hacer estas declaraciones públicas.

El joven también dejó claro que no tiene interés alguno en reconciliarse con su familia y que no está siendo víctima de ningún tipo de control por parte de su esposa, una narrativa que se volvió popular al comienzo de este drama.

A pesar de que Rebecca Loos se limitó únicamente a reaccionar con estos comentarios a la situación entre Brooklyn Beckham y sus padres, muchos son los que se han sumado a considerar que con esta acción, la ex asistente de David Beckham estaría respaldando las declaraciones de Brooklyn respecto a su familia.