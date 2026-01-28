¡Crece la familia! Este sería el nombre que Marc Anthony y Nadia Ferreira habrían elegido para su nuevo bebé

Nadia Ferreira y Marc Anthony se convertirán en padres por segunda ocasión y así lo dieron a conocer este miércoles. A través de sus redes sociales, la pareja aprovechó el festejo de su tercer aniversario de bodas para confirmar su segundo embarazo.

Mediante una publicación en la cuenta oficial de Instagram de ambos, compartieron una fotografía del baby bump de Nadia, mismo sobre el que posaron su mano Marc, ella y el pequeño Marquito.

Nadia Ferreira y Marc Anthony revelan su embarazo en un día especial

Este 28 de enero, la pareja hizo el anuncio oficial de su embarazo, un momento que no resulta ajeno, pues esta es la fecha en la que el matrimonio festeja su tercer aniversario de bodas.

Junto al texto que acompañó su publicación, la modelo y el cantante expresaron su agradecimiento por poder disfrutar de este nuevo capítulo de su vida: “¡Happy third anniversary! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito se convertirá en un hermano mayor?”, escribieron en el post en conjunto.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, Nadia estaría en su quinto o sexto mes de embarazo.

¿Cuál es el nombre que la pareja ha elegido para el nuevo bebé?

Aunque en el anuncio la pareja dejó plasmado el amor de familia que comparten y la alegría que su hogar experimenta ante la nueva llegada de otro miembro, aún no han revelado detalles sobre el nombre del bebé, la especulación ya es grande, pues muchos fanáticos se han preguntado si este formará parte de una tradición, si tendrá un guiño cultural o de raíces hispanas, o si apostarán por algo completamente original.

Recordemos que su hijo mayor lleva el nombre de Marco Antonio, un guiño u homenaje al cantante.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Nadia y Marc?

Marc y Nadia contrajeron nupcias en una lujosa boda en Miami a la que asistieron celebridades de talla internacional como Salma Hayek, Romeo Santos, Marco Antonio Solís e incluso David y Victoria Beckham.

Su unión despertó sorpresa entre sus fans en aquel momento, pues entre ambos existen 31 años de diferencia; en la actualidad, el cantante tiene 57 años, mientras que la modelo paraguaya tiene 26.

Con esta espera, el cantante y salsero estará recibiendo a su octavo hijo y el segundo en común con Ferreira.

Recordemos que su primogénita Arianna, así como Alex, fueron producto de su unión con Debbie rosado, a Christian y Ryan con Dayanara torres; así como a los mellizos Max y Emme, quienes fueron fruto de su relación con Jennifer Lopez.

Aunque hasta el momento ni Nadie Ferreira ni Marc Anthony han revelado cuál será el nombre de su segundo hijo en común, la pareja ha transmitido a través de sus redes la felicidad que inunda su hogar ante la llegada de un nuevo bebé, así como por su tercer aniversario de bodas.

