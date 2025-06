¿Crisis en puerta? Esto dicen los rumores sobre Katy Perry y Orlando Bloom.

Aunque siempre se han mostrado como una de las parejas más sólidas del espectáculo, Katy Perry y Orlando Bloom estarían enfrentando una de sus etapas más complicadas. Sí, así como lo lees, según fuentes cercanas a la pareja, las cosas no estarían nada bien entre ellos.

Todo empezó a sonar luego del lanzamiento del nuevo álbum de Katy, “143”, que, aunque fue un regreso esperado, vino acompañado de momentos intensos. De acuerdo con declaraciones a PEOPLE, la tensión entre ambos comenzó justo después de que el disco no tuviera la recepción esperada.

La situación se complicó más con la apretada agenda de Katy. Está en plena gira mundial con su tour Lifetimes (actualmente en Australia), enfocada totalmente en dar lo mejor de sí. Otra fuente comentó que para ella este regreso es muy personal y que está entregada a su público.

¿Y Orlando? Al parecer, las cosas no han fluido tan bien entre ellos últimamente. Mientras Katy está en modo gira total, Bloom parece tener otra visión de cómo deberían vivir su día a día como pareja y familia.

Otra fuente compartió que la frustración de Perry por las críticas al disco y algunos shows también afectó la relación. Aunque él estuvo ahí, apoyándola, el estrés fue demasiado. Aún así, la artista ha logrado llenar estadios.

En una entrevista reciente, Katy fue muy honesta al hablar sobre cómo vive la opinión pública: “Mi terapeuta me dijo algo que me cambió la vida: lo que piensen de ti no es asunto tuyo”. ¡Palabras sabias para una etapa turbulenta!

La última vez que habló de Orlando fue en mayo, durante un concierto. Con ese humor ácido que la caracteriza, le advirtió a una fan que dejara de mandarle mensajes a su hombre. “Si sigues enviándole mensajes privados, voy a hacer que te eliminen”, dijo riéndose.

Y aunque muchos aún esperamos que puedan arreglarlo, todo indica que la relación está en pausa… o muy cerca del final.