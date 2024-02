Cuáles son las claves para seguir siendo sexy después de los 50 años, según Sharon Stone

Cuando estaba en la cumbre de la fama, la gente decía “es sexy y realizó un papel extraordinario”. Ahora los calificativos han cambiado de orden: “interpreta de manera maravillosa a una mujer extravagante que además es sexy”. Pero, en esencia, la manera en la que el mundo mira a Sharon Stone no ha cambiado.

El magnetismo sexual de Sharon Stone (65) sigue siendo imperante cuando se habla de ella. “La gente aún quiere ver mis senos, y es como “¿en serio? ¡ya crezcan!”, contó en una reciente entrevista.

La obsesión por su cuerpo, lo que pasa por su mente al saber que ella es ella, se debe con seguridad a unos pocos segundos de cinta cinematográfica que, pese a su brevedad, marcaron un hito en la historia del séptimo arte.

Cómo se convirtió Sharon Stone en símbolo sexual

Ahora, Sahron. es sinónimo de belleza madura, pero todo tiene un origen. El inicio del mito de la actriz ocurrió hace un par de décadas. Con un cortísimo vestido blanco con cuello de tortuga, el pelo recogido, pequeños aretes como único accesorio y un cigarro en mano, Stone, interpretando a una escritora llamada Catherine Tramell, se encuentra en un interrogatorio policiaco, sospechosa del asesinato de su amante.

Responde a las preguntas con una sensualidad fría y calculadora. Y luego ella lanza una pregunta a uno de los guardias que la observan como a la Venus de Milo. “¿Alguna vez has tenido sexo con cocaína, Nick?”. Nick es interpretado por Michael Douglas.

Sharon Stone es uno de los últimos grandes mitos del Hollywood del siglo XX Getty Images

La cámara gira hacia sus colegas, que lo observan y esperan su respuesta. Él, con los ojos absortos por la sorpresa, se mantiene en silencio y los siguientes nueve segundos son cruciales. Stone, en su papel, sentada con las largas piernas cruzadas en una silla frente a un grupo de hombres que buscan respuestas a un crimen, levanta una pierna para cambiar de posición. Lo hace lentamente, haciendo una pausa con las piernas abiertas evidenciando, ante todos, la ausencia de ropa interior. Así, Bajos instintos, la película descrita (aunque eso todo mundo lo sabe) pasó a la lista de los mejores thrillers de la historia.

Yo era un ratón de biblioteca. Usé mi inteligencia para volverme sexy Sharon Stone

Las claves para sentirse sexy

A 28 años de aquello, nadie se ha recuperado de la escena. Pensar en Sharon Stone en ese preciso instante es como imaginar a Marilyn Monroe en el vestido blanco que levanta el vuelo en la película The Seven Year Itch.

Un paralelismo adecuado: dos mujeres rubias bellísimas, un vestido blanco y unos cuantos segundos para conseguir una imagen inmortal de afroditas eternas. Otra coincidencia: de ambas actrices se ha revelado su alto coeficiente intelectual, aunque de eso se habla mucho menos.

Para Monroe, ávida lectora, quizás eso fue un tormento. Para Stone ha sido una herramienta y no desdeña la manera en la que el público la mira. En Harper’s Bazaar, hace unos años, declaró: “Si a mi edad la gente me quiere seguir viendo como un símbolo sexual, que lo haga”.

Recopilamos distintas entrevistas a la actriz, para encontrar los mantras relativos a la autoestima, confianza y actitud de Sharon Stone:

1) Encuentra tu centro

“Lo que se necesita es algo que te lleve a tu centro. Ésa es la verdadera llave de la belleza, la serenidad y de un sentido interior de la forma y la elegancia”, compartió con The New York Times.

2) ¡Ámate!

“No creo que la gente pueda amarte hasta que dejes ir la pretensión de que lo hagan porque nada sale bien cuando tratamos de ser buenos. Debemos permitir que nuestra grandeza emerja y detenga las pretensiones falsas, todas esas reglas y fronteras imaginarias que no son acordes con la verdad humana. Libérate para ser tu totalidad. Lo demás es sólo un montón de tonterías”, comentó a Vanity Fair.

3) Reconoce tu valor

“La gente es terriblemente desconsiderada. Piensa que si eres guapa tienes que ser estúpida y poco profunda. Si eres hermosa, quizá los haces sentir menos. Pero todas las personas tienen dones, y si la belleza es una de ellas hay que aceptarla y disfrutarla como un regalo de la naturaleza. Si una persona es guapa, por Dios, déjenla ser guapa”, expresó a Allure.

4) Sé clara

“Estoy buscando a alguien que quiera una relación cariñosa, compasiva y amorosa como cualquier otra persona”, dijo a Entertainment Tonight.

Las claves de Sharon Stone para ser sexy después de los 50 no se basan en la apariencia física, sino en una actitud positiva, una vida saludable y una autoestima fuerte. Su mensaje es claro: la belleza no tiene edad y la sensualidad es una fuerza que reside en todas las mujeres.