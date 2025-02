De Demi Moore a Antonio Banderas; estos son los famosos que apoyan a Karla Sofía Gascón

Famosos que han mostrado su apoyo a Karla Sofía Gascón

La polémica en torno a Karla Sofía Gascón sigue generando debate en el mundo del cine y el espectáculo. Tras la filtración de tuits antiguos en redes sociales, la actriz ha recibido una ola de críticas. Sin embargo, ha encontrado el respaldo de varias figuras importantes de la industria. Desde actores de Hollywood hasta músicos españoles, muchos han salido en su defensa y han llamado a la reflexión.

Antonio Banderas y Demi Moore piden calma

Otro de los grandes nombres que ha mostrado su apoyo a Karla Sofía Gascón es Antonio Banderas. El actor español pidió que se analice la situación con más serenidad y que se reflexione antes de emitir juicios definitivos.“Muy duro, muy triste. Todos debemos de reflexionar y calmarnos un poco” afirmó a su llegada a la alfombra roja de la 39 edición de los Premios Goya, donde entregó el Premio Internacional a Richard Gere.

Getty Images

Por su parte, Demi Moore, (quien recientemente recibió el premio a Mejor Actriz en los Critics Choice), también tuvo unas palabras de apoyo para su compañera de reparto en ‘Emilia Pérez’. Aunque Gascón decidió no asistir a la gala para evitar polémicas, Moore no dejó pasar la oportunidad de reconocer su trabajo: “Sé que no está aquí”, dijo la actriz, dejando claro que la respalda en este difícil momento.

Getty Images

C. Tangana y su reflexión sobre la cancelación

El cantante C. Tangana, quien acudió a los Premios Goya junto a Yerai Cortés, no dudó en expresar su opinión sobre la situación de Karla Sofía Gascón. Aunque admitió no conocer a fondo el tema, mostró empatía con la actriz y criticó la cultura de la cancelación.

Durante la alfombra roja, el cantante aseguró que le da “pena la situación”. “A todo el mundo le podrían sacar tuits así, no creo que haya nadie que no haya dicho una”, comentó. Ya con el Goya en sus manos, habló del perdón: “Esta es una película que va sobre la comprensión y sobre el perdón. No sé vosotros, pero yo me equivoco constantemente. Tengo que pedir perdón constantemente y creo que vosotros también. Así que seamos comprensivos, perdonemos y dejemos que la gente se equivoque. Porque cuanto mayor es el error, más necesitamos el perdón de los demás”.

Las muestras de apoyo hacia Karla Sofía Gascón reflejan la división de opiniones en torno a la cancelación y la posibilidad de redención. Getty Images

Mientras algunos condenan sus antiguos mensajes, otros insisten en que el debate debe centrarse en la tolerancia y el aprendizaje. Lo cierto es que la actriz ha pedido disculpas públicamente, y ahora el foco está en si podrá continuar con su carrera en la industria cinematográfica.