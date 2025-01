De Megan Fox a Jennifer Lawrence: ¿Qué famosas celebridades esperan hijos este 2025?

Desde el año pasado, numerosas celebridades han anunciado sus embarazos, como Jennifer Lawrence, quien espera a su segundo bebé o Megan Fox, que va por el cuarto. Descubre quiénes son las famosas que están embarazadas y cuáles son los detalles de sus embarazos.

Famosas que esperan hijos en 2025

Gisele Bündchen inicia un nuevo capítulo

Gisele y Joaquim comparten un interés por un estilo de vida saludable Getty Images

La reconocida modelo brasileña, de 44 años, anunció a finales de octubre de 2024 que está esperando su tercer hijo, los dos primeros los tuvo con el ex jugador de fútbol americano Tom Brady: Benjamin (2009) y Vivian Lake (2012). Este será su primer bebé junto a su actual pareja, el instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares tendrán un niño

Junto a su esposo, Juan Carlos Valladares, Ximena Navarrete ha formado una familia feliz. Archivo

La ex Miss Universo y modelo mexicana de 36 años está esperando a su tercer hijo con el político Juan Carlos Valladares. Anteriormente, la pareja recibió a Ximena, en 2021, y a Juan Carlos, en 2023. Para Ximena éste es su cuarto embarazo, pues perdió a su primogénito por un aborto espontáneo.

Megan Fox: Embarazo y separación

La relación de Megan Fox y Machine Gun Kelly estuvo marcada por la intensidad y la pasión, pero también por problemas y crisis.

La compleja situación de la actriz Megan Fox y el músico Machine Gun Kelly no auguraba una larga historia de amor. La pareja se conoció durante la filmación de la película Midnight in the Switchgrass, en 2020. En enero de 2022, anunciaron que se iban a casar a través de las redes sociales y esperan ser padres este 2025. Se trata del cuarto hijo de la actriz, quien tiene tres hijos con su exmarido, Brian Austin Green: Noah, Bodhi y Journey.

El segundo de Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence ha aprovechado para lucir sofisticada durante su embarazo Getty Images

Jennifer Lawrence, está embarazada de su segundo hijo, según confirmó su representante a medios de comunicación en octubre de 2024. La actriz ya es madre de Cy, un niño de 2 años, fruto de su matrimonio con Cooke Maroney. Lawrence ha realizado varias apariciones públicas desde que se anunció su embarazo, incluyendo la premiere de ‘Bread & Roses’ en Los Ángeles en noviembre de 2024.