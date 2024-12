Desde Leighton Meester, Anna Kendrick y Justin Baldoni; estas son las rivalidades de Blake Lively

Blake Lively, una de las actrices más queridas de Hollywood, no solo es conocida por su belleza y talento, sino también por las historias que se esconden detrás de cámaras. Aunque su presencia en pantalla es muy callada con su vida privada, en más de una ocasión los rumores sobre conflictos con sus compañeros de trabajo han robado la atención. Desde tensiones en el rodaje de Gossip Girl hasta comentarios polémicos en sus películas, repasamos algunas de las supuestas rivalidades que han marcado su carrera.

La eterna rivalidad con Leighton Meester

Blake Lively saltó a la fama como Serena van der Woodsen en Gossip Girl, la glamorosa serie que marcó a toda una generación. Pero mientras en la ficción su personaje y Blair Waldorf, (interpretada por Leighton Meester), eran las mejores amigas, en la vida real la historia fue muy distinta.

Getty Images

Según el productor ejecutivo de la serie, Joshua Safran, ambas actrices eran “cordiales”, pero no amigas. Sus personalidades opuestas—Blake, extrovertida y enérgica, y Leighton, más reservada y seria—parecieron chocar desde el inicio. Además, se rumorea que evitaban interactuar fuera del set, lo que llevó a algunos de sus compañeros de reparto a tomar partido. Aunque nunca se confirmó un gran enfrentamiento, la tensión era evidente, y la prensa no tardó en catalogarlas como rivales.

Armie Hammer y un rodaje complicado

Durante la segunda temporada de Gossip Girl, Armie Hammer apareció como el interés amoroso de Serena. Sin embargo, su paso por la serie fue breve y no exento de controversia. Según rumores difundidos en redes sociales, Hammer calificó a Blake como “insufrible”, lo que habría influido en su salida del programa.

Getty Images

El actor insinuó años más tarde, en una entrevista, que el ambiente en el set no era el mejor, avivando las especulaciones sobre su relación con Lively y la enemistad con Leighton Meester. Aunque nunca profundizó en detalles, este episodio dejó en el aire la idea de que no todos los actores compartían la misma química que sus personajes.

Anna Kendrick y los roces en ‘A Simple Favor’

En 2018, Blake Lively protagonizó A Simple Favor junto a Anna Kendrick, y aunque la película fue un éxito, los rumores sobre su relación durante el rodaje no tardaron en surgir. Según rumores, la tensión entre las actrices era evidente, especialmente durante la gira de prensa.

Getty Images

El conflicto habría comenzado cuando Kendrick hizo comentarios en tono de burla sobre Taylor Swift, la mejor amiga de Lively. A esto se sumaron rumores sobre la competitividad de Kendrick, quien supuestamente solicitó retoques digitales en los carteles promocionales para que su imagen luciera tan destacada como la de Blake. Aunque ninguna de las dos ha hablado públicamente del tema, la frialdad entre ambas fue evidente en varios eventos promocionales.

Justin Baldoni y un rodaje lleno de tensiones

Más recientemente, Blake ha sido vinculada a un supuesto conflicto con Justin Baldoni, su coprotagonista y director en la película It Ends With Us. Según informes, Lively habría tenido problemas con el comportamiento de Baldoni en el set, describiéndolo como “poco profesional”.

Getty Images

Una de las historias más impactantes señala que Baldoni habría hecho comentarios sobre el peso de Blake durante la producción, lo que la habría hecho sentir humillada. Estos incidentes habrían generado un ambiente tan incómodo que los actores apenas interactuaron durante el estreno de la película. El conflicto dió pie a una demanda, en donde Blake acusa a Baldoni de acoso sexual y hostigamiento durante el rodaje.

¿Realidad o rumores exagerados?

Aunque muchas de estas historias no han sido confirmadas por los involucrados, muestran un lado menos glamoroso de Hollywood, donde las personalidades fuertes y los egos a veces chocan.

¿Qué opinas? ¿Son simples rumores o una prueba de que las tensiones en Hollywood son inevitables? Una cosa es segura: detrás de cada éxito siempre hay una historia que contar.