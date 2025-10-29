¡Dove Cameron y Damiano David se van a casar! Así fue la propuesta de matrimonio

Después de dos años de una relación que comenzó tras bambalinas de premios musicales y conciertos, la actriz Dove Cameron y el cantante italiano Damiano David, líder del grupo Måneskin, están oficialmente comprometidos. Según informes de fuentes como TMZ, la pareja ya celebró su aniversario y la actriz fue vista luciendo un llamativo anillo de compromiso mientras paseaban por Australia.

¿Cómo comenzó la relación de Dove Cameron y Damiano David?

La historia de amor entre este par comenzó como muchas otras relaciones: con especulación mediática, apariciones discretas y una complicidad compartida que solo aumentaba los rumores de quienes ya sospechaban que ahí había algo.

Los primeros rumores surgieron en 2023, cuando Cameron fue fotografiada en un concierto de Måneskin y, posteriormente, el dúo hizo su “debut” mostrando su amor por una alfombra roja en 2024, el cual fue confirmado tan solo unos días después.

Dove Cameron y Damiano David en GQ Men Of The Year en 2024. Variety/Variety via Getty Images

¿Cómo es el anillo de compromiso de Dove Cameron?

Hace tan solo unas horas, la plataforma de TMZ dio a conocer el compromiso de la pareja, pues ambos fueron vistos en Sídney dando un paseo por las calles de la ciudad en una actitud romántica: ella tomándolo del brazo mientras caminan a la par en atuendos en color negro. Gracias a sus outfits monocromáticos, es como las fuentes del medio pudieron darse cuenta de la magnífica piedra que adorna el dedo anular de la actriz.

La joya es una pieza de oro decorada por un enorme diamante cuadrado y, aunque hasta el momento la pareja no ha confirmado de forma oficial, es muy probable que ambos estén comprometidos.

Dove había declarado con anterioridad que reconocía lo afortunada que se sentía al estar con alguien que la entendía y apoyaba su carrera, lo cual refuerza la idea de que este paso tiene una base sólida.

La pareja celebró el pasado 9 de octubre su segundo aniversario de relación. Instagram @dovecameron

¿Cuándo será la boda de Damiano David y Dove Cameron?

Aunque aún no se ha anunciado una fecha oficial de boda, los indicios sugieren que la pareja podría tomarse un tiempo para planificar un evento que se adecue a sus gustos. Fanáticos de la pareja están apostando a que esta tendrá un estilo pop-rock; algunos más apuestan a que será un evento glamuroso y otros tantos señalan que el evento podría ser una ceremonia pequeña e íntima con invitados seleccionados.

El compromiso de Dove Cameron y Damiano David no es solo una noticia linda para el mundo del entretenimiento, sino la confirmación de que una de las parejas favoritas del medio ha decidido unir su vida como consecuencia de la relación estable y bonita que tienen (y que muchas quisiéramos). Mientras los detalles de la boda quedan por anunciarse, lo que ya es claro es que esta pareja nos regalará una de las uniones más esperadas del entretenimiento.