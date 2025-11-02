“Él sabe lo que me importa”: Así celebraron Selena Gomez y Benny Blanco su primer mes de casados

Selena Gomez y Benny Blanco no solo están viviendo una etapa profesional asombrosa, sino también personal. La cantante y el productor musical celebraron su primer mes como marido y mujer de la forma más significativa posible: juntos, radiantes y comprometidos con las causas que más los representan. Su amor y complicidad fueron el centro de todas las miradas durante Rare Impact Fund, un evento benéfico organizado por la cantante la noche de ayer en Los Ángeles, California.

Un amor que se refleja en el compromiso social

Durante la gala benéfica, una iniciativa de Selena Gomez para apoyar a la salud mental juvenil, la intérprete de “Same Old Love” brindó entrevistas a diversos medios, entre ellos “Entertainment Tonight”, con quienes platicó sobre su faceta como recién casada, dejando claro que para ella, contar con el respaldo de Benny en su vida: “Creo que es fundamental tener a tu alrededor a personas que comprendan tus valores y lo que es importante para ti, sobre todo tu pareja”, explicó la cantante.

Además, añadió que ambos comparten una visión muy parecida de la vida y de las causas que los inspiran. “Yo sé lo que le importa a él. Él sabe lo que me importa a mí. “Nos apoyamos mutuamente”, afirmó. Estas palabras reflejan la complicidad que los caracteriza, especialmente en temas de salud mental, una causa que Selena ha defendido con compasión a través de su fundación y otros proyectos.

Selena Gomez y Benny Blanco en la tercera edición de Rare Impact Fund Benefit. Monica Schipper/Getty Images for Rare Impact Fund

Doble look de impacto en la gala Rare Impact Fund

Para la gala, Selena apostó por un minivestido satinado en tono rosa pálido, acompañado de un chal del mismo tejido, tacones nude y joyas brillantes de Effy. Su melena corta y su maquillaje suave resaltaron su elegancia natural.

Más tarde, una vez que llegó el momento de ingresar al evento, sorprendió con un segundo atuendo: un minivestido rojo que acentuó su silueta, acompañado por un recogido pulido que aportó un aire más sofisticado. Benny Blanco la acompañó durante toda la velada, demostrando una vez más que su apoyo no solo es emocional, sino también incondicional.

Una noche para recordar y un aniversario que celebrar

La tercera gala del Rare Impact Fund reunió a diversas personalidades del entretenimiento y la filantropía, entre ellas Laufey, Jimmy Kimmel y Jake Shetty. El evento recaudó fondos destinados a programas de salud mental, una causa central en la misión de Rare Beauty, la marca de belleza fundada por Selena.

Con su presencia, Gomez reafirmó su compromiso con el bienestar emocional de las nuevas generaciones, mientras celebraba su historia de amor con Benny Blanco, con quien estaba cumpliendo un mes de matrimonio y quien se ha convertido en sinónimo de apoyo, empatía y crecimiento personal.

La noche de Rare Impact Fund fue mucho más que una alfombra roja: representó el testimonio del equilibrio que Selena Gomez ha encontrado en el amor, el éxito y su compromiso social. Con su esposo, Benny Blanco, a su lado, la artista dejó ver que su etapa de matrimonio le sienta de maravilla y nosotras lo único que podemos pensar es en qué bonita forma de celebrar un mesiversario, que ver al amor de tu vida triunfando profesionalmente.