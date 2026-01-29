Emma Heming confiesa que Bruce Willis no sabe sobre su padecimiento en emotiva entrevista

La situación de salud de Bruce Willis sigue preocupando a más de un fanático del actor, especialmente tras las más recientes declaraciones que Emma Heming, su esposa, hizo sobre cómo ha avanzado su proceso.

Durante su participación en el podcast “Conversations with Cam”, Emma reveló que el actor no sabe nada sobre su padecimiento actual, algo que describió como una “bendición” en un entorno que ha resultado complejo y doloroso. Sin embargo, a pesar de que esto ha hecho “feliz” a Emma, hasta cierto punto, es parte de la condición y enfermedad del actor, descubriendo que esta situación se suma a un nuevo diagnóstico.

H2 Bruce Willis enfrenta un nuevo padecimiento

De acuerdo con lo narrado por Heming en el podcast, el actor, además de su diagnóstico de demencia frontotemporal (DFT), también padece anosognosia, condición médica que impide que el cerebro reconozca una o más condiciones de salud.

Esto, por supuesto, llevó al protagonista de “Duro de matar” a no ser consciente del todo de su diagnóstico. “Creo que esa es la bendición y maldición de todo esto, es que él nunca conectó los puntos de que tenía esta enfermedad, y estoy muy feliz por eso”, declaró.

H2 ¿Qué es la anosognosia, el nuevo padecimiento de Bruce Willis?

Este es un trastorno neurológico en el que el cerebro de una persona no logra identificar problemas de salud, situación que puede llegar a afectar el juicio de quien la padece.

Heming describió que en Bruce (y otros pacientes) esta condición hace que piensen que la enfermedad es “normal”.

“La gente piensa que esto podría ser negación, como si no quisieran ir al médico porque piensan ‘estoy bien’, pero en realidad es la anosognosia cambiando el cerebro”.

H2 La decisión más difícil para Emma y su familia

El pasado mes de agosto, Emma decidió tomar una de las decisiones más complejas de todo el proceso que está atravesando con el actor. Durante el podcast también retomó este tema, destacando que el traslado de Bruce a un hogar con atención especializada fue una de ellas.

Durante una entrevista previa, Emma describió a esta acción como una elección basada en el amor, pues esto permitió que Bruce tuviera una mejor calidad de vida, siendo atendido y cuidado en todo momento, así como dándole la oportunidad de disfrutar de una independencia propia. “Ha sido una gran diferencia para amigos y familiares tener su propia experiencia con él, sin que sea mi casa, sin mí rondando, sin mi ansiedad de cómo manejar al huésped y sus expectativas, y luego tener que ver sus reacciones, su tristeza por lo que es”, mencionó en aquel momento.

A pesar del complicado panorama que enfrenta Bruce Willis y, por ende, su familia, Emma Heming ha declarado que en conjunto con sus hijas en común, Mabel y Evelyn, así como con las hijas que comparte con Demi Moore, han logrado conformar un entorno armonioso, unido y solidario.

Sin lugar a dudas, la demencia frontotemporal por sí sola ya es un padecimiento complejo; sumada a un diagnóstico de anosognosia, la situación se vuelve aún más difícil. Es por esta razón que Emma también ha alzado la voz respecto a la importancia del acompañamiento, así como la concientización sobre estas enfermedades neurológicas y, por supuesto, el rol de los cuidadores.