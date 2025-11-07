¿En qué consiste la demanda por 35 millones de dólares que Brad Pitt le puso a Angelina Jolie?

Cuando Angelina Jolie y Brad Pitt firmaron su divorcio, el mundo entero se sorprendió, pero a pesar de la impactante decisión, muchos creyeron que con esto se cerraría uno de los capítulos más mediáticos de Hollywood. Sin embargo, 8 años después de que se anunciara su separación, la pareja bautizada como “Brangelina” continúa en los tribunales.

Algo que resulta muy interesante es que el frente de batalla no es la custodia, ni los bienes domésticos, ni contratos de imagen, sino un viñedo francés: Château Miraval.

Esta propiedad, que fue escenario de su boda en 2014, se ha convertido en un símbolo incómodo, una herida abierta y un expediente legal que sigue acumulando páginas y demandas. Hoy la situación se recluye con una cifra que vuelve a acaparar a los titulares, y es que el actor reclama 35 millones de dólares a su exesposa. La pregunta aquí es, ¿por qué?

¿Qué está reclamando exactamente Brad Pitt?

De acuerdo con documentos legales recientes, Brad está demandando a Jolie por daños y perjuicios tras la venta de su parte de Château Miraval en 2021. Y es que la actriz vendió su porcentaje a Yuri Shefler, un magnate ruso ligado a la industria de bebidas alcohólicas. Según el actor, esa transacción se realizó a sus espaldas y violó un acuerdo verbal entre ambos que establecía que ninguno vendería su parte sin el consentimiento del otro.

Es decir, él sostiene que Angelina no solo lo excluyó de la decisión, sino que actuó de forma ilícita al no notificarle previamente.

Brad considera que esa venta perjudicó financieramente la operación, marca y estrategia de expansión del negocio. Y esta es la base de su reclamo millonario.

La pareja se divorció formalmente en diciembre de 2024. Getty

¿Por qué Angelina sí vendió su parte de la propiedad?

Angelina, por su parte, asegura que ese pacto nunca existió. Para ella, la venta fue una decisión legítima para cerrar una etapa dolorosa, y sostiene que Brad intentó bloquearla únicamente por control. Sus abogados han establecido que el actor condicionó cualquier negociación a que ella firmara un acuerdo de confidencialidad de 4 años, algo que, de acuerdo con la defensa de la actriz, busca impedir que se hablara públicamente sobre temas del pasado, incluyendo el incidente del vuelo privado de 2016, el cual estaba investigado por el FBI, así como cualquier otro episodio personal delicado.

¿Por qué Brad reclama 35 millones de dólares?

De acuerdo con información proporcionada por “People”, esta cifra estaría respondiendo a tres cuestiones: pérdidas económicas por la venta que él considera indebida; daños a la operación y reputación comercial y costos asociados al “caos legal” que, según Pitt, la actriz habría provocado.

Además, Brad asegura que el comprador de Jolie tuvo acceso a información privilegiada gracias a ella, perjudicando así sus intereses comerciales.

Según lo informado por el medio, la próxima audiencia pública está programada para el 17 de diciembre.

Mientras los abogados de Angelina Jolie califican esta demanda como un intento más de acoso judicial, los de Brad Pitt se defienden como una defensa legítima de sus derechos y de la integridad del negocio.